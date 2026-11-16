Sebta: les renseignements espagnols concluent à l’absence de toute preuve contre le Maroc

Des migrants retournent au Maroc après avoir franchi la frontière pour pénétrer à Sebta, le 31 juillet 2026.. AFP or licensors

Les accusations étaient catégoriques. Les preuves, elles, restent introuvables. Après plusieurs mois d’enquête, le Centre national du renseignement espagnol (CNI), principal service de renseignement du pays, affirme ne disposer d’aucun élément permettant d’attribuer aux autorités marocaines l’organisation des arrivées massives de migrants à Sebta, les 30 et 31 juillet derniers.

Cette conclusion figure dans un rapport transmis à l’Audiencia Nacional, une juridiction espagnole compétente notamment pour les affaires d’envergure nationale, chargée d’enquêter sur ces événements.

«À ce jour, aucun élément de preuve n’a été obtenu» permettant d’établir que cette mobilisation aurait été «provoquée, planifiée ou coordonnée» par le Maroc, indique le document. Selon les renseignements espagnols, les appels à rejoindre Sebta ont circulé sur les réseaux sociaux, sans qu’il ait été possible d’identifier un organisateur unique.

Ces conclusions apportent un éclairage important sur une polémique qui avait pris une dimension politique considérable en Espagne. Elles invitent surtout à revenir sur l’origine des accusations portées contre Rabat et sur la manière dont certaines hypothèses policières ont été présentées au public.

Comment une hypothèse policière est devenue une accusation contre Rabat

Tout commence en septembre, lorsque le quotidien espagnol «El Español» publie des informations tirées d’un rapport du Centre national de l’immigration et des frontières (CENIF), un service de la Police nationale espagnole. Le journal présente alors ce document comme établissant que les forces marocaines auraient planifié et exécuté les entrées de migrants à Sebta.

Or le rapport évoquait notamment la possibilité d’un «guidage actif» des migrants, une hypothèse qui ne permettait pas, à elle seule, de conclure à l’existence d’une opération organisée ou coordonnée par les autorités marocaines. La distinction est pourtant essentielle.

Cette nuance n’a pas empêché la polémique de prendre de l’ampleur. L’interprétation publiée par El Español a alimenté une offensive politique visant à la fois le Maroc et le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez.

Le Parti populaire (PP), principale formation de la droite espagnole, a réclamé la démission du ministre de l’Intérieur ainsi que la tenue d’élections anticipées. Podemos, formation de la gauche radicale, a également exigé des explications et des mesures à l’encontre de Rabat.

Mais cette lecture des événements avait rapidement été contestée par la direction même de la Police nationale espagnole. Francisco Pardo, son directeur général, avait précisé dans une communication adressée au ministre de l’Intérieur qu’aucun rapport policier n’attribuait aux forces marocaines la planification ou l’exécution des événements de Sebta.

Il avait également apporté une précision concernant une alerte émise le 29 juillet par le CENIF. Contrairement à ce qui avait pu être suggéré, il ne s’agissait pas d’un avertissement spécifique annonçant une arrivée massive de migrants, mais d’une notification de risque habituelle.

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Les documents déclassifiés par la suite par le gouvernement espagnol n’avaient pas davantage permis d’étayer les accusations contre le Maroc.

Parmi la quarantaine de rapports et de communications rendus publics figuraient notamment des notes du CNI faisant état d’appels à la mobilisation sur les réseaux sociaux. Certains groupes concernés comptaient jusqu’à 180.000 abonnés.

Un chiffre qui avait lui aussi alimenté la controverse. La Moncloa, siège de la présidence du gouvernement espagnol, avait dû préciser qu’il correspondait à l’audience potentielle des messages diffusés, et non à une estimation du nombre de personnes susceptibles de se rendre à Sebta.

En d’autres termes, le fait que les services espagnols aient repéré des appels à la mobilisation ne permettait pas d’en identifier les instigateurs, encore moins d’en attribuer l’organisation au Maroc.

C’est précisément sur ce point que le dernier rapport du CNI apporte aujourd’hui une réponse. Au terme de ses investigations, le renseignement espagnol affirme n’avoir trouvé aucun élément établissant que les autorités marocaines aient provoqué, planifié ou coordonné les mouvements migratoires des 30 et 31 juillet.

En septembre, l’implication des autorités marocaines était présentée comme une certitude et provoquait une tempête politique en Espagne. Deux mois plus tard, le CNI constate que les preuves censées étayer cette accusation n’ont toujours pas été trouvées.