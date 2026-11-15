Derb Ghallef: le projet de transformation relancé, l’expropriation bientôt à l’ordre du jour du conseil de la ville

Le projet de transformation du souk de Derb Ghallef, à Casablanca, en complexe commercial et de services moderne franchit une étape déterminante, suite à la publication au Bulletin officiel le 1er octobre 2026 du nouveau plan d’aménagement de l’arrondissement d’Al Maarif.

C’est ce qu’a affirmé une source, dans une déclaration pour Le360, précisant que cette publication au BO a fait tomber l’obstacle juridique qui retardait le règlement du dossier et a ouvert la voie à la réinscription du point relatif à l’expropriation à l’ordre du jour du conseil de la ville de Casablanca, lors de sa prochaine session.

La même source indique que ce projet s’inscrit dans une stratégie globale de renouvellement urbain de la capitale économique du Royaume, en prévision des échéances à venir, au premier rang desquelles la Coupe du monde 2030.

Le document d’urbanisme adopté a, selon notre interlocuteur, profondément modifié le statut du foncier. Le site de la joutiya Derb Ghallef est classé comme équipement public destiné à être restructuré sur son emplacement d’origine.

Lire aussi : Grand virage urbanistique au Maârif: la transformation de Derb Ghallef entre dans une nouvelle phase

Le précédent plan autorisait, à cet endroit, la construction d’immeubles d’habitation et de commerces pouvant atteindre six étages. La source précise enfin que le projet ne prévoit aucun transfert du marché hors de Derb Ghallef.

Sur le volet financier et des indemnisations, le débat se poursuit quant à la fixation du prix définitif de l’expropriation. Des informations circulent selon lesquelles la commission administrative d’évaluation aurait arrêté un montant de 1.500 dirhams le mètre carré pour indemniser les propriétaires d’origine. La source insiste toutefois sur un point: la commission relevant du ministère de l’Intérieur est la seule instance légalement habilitée à fixer le prix approprié.

Reestructuración de Derb Ghallef: los comerciantes, entre la esperanza y la cautela. (A. Gadrouz/Le360).

S’agissant du sort des commerçants et des artisans, la source assure que la reconstruction se fera sur place. Les professionnels pourront reprendre leurs activités dans le nouveau complexe. Des espaces provisoires leur seront proposés pendant toute la durée des travaux afin de préserver leurs revenus. Cette organisation suppose qu’un recensement précis des bénéficiaires ait été achevé au préalable.

Les commerçants de la joutiya tiennent des réunions régulières pour suivre l’évolution du dossier, a ajouté la source. Ils accueillent favorablement, sur le principe, le projet de modernisation et d’organisation de l’espace, et ils tiennent à rester sur le site d’origine. Ils font néanmoins part d’inquiétudes et d’interrogations qu’ils jugent légitimes, portant sur les garanties d’accès au futur complexe et sur les conditions de retour.

Ils réclament l’ouverture d’un dialogue participatif et un recensement transparent, de nature à écarter les intrus. Ils demandent aussi que leur pouvoir d’achat soit pris en compte dans la fixation des coûts et des redevances des nouveaux locaux, afin de préserver le gagne-pain de centaines de familles.