Loi de finances 2027: l’absentéisme sauve la majorité à la Chambre des représentants

Avec un écart de 53 voix, la majorité gouvernementale a réussi à faire adopter à la Chambre des représentants le projet de loi de finances de l’an prochain, en attendant son examen à la Chambre des conseillers. Le phénomène de l’absentéisme semble appelé à se poursuivre pendant la législature en cours: le vote sur le plus important texte de l’année a enregistré 90 députés absents, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son son édition du lundi 16 novembre.

Selon le quotidien, la séance de vote a affiché un taux de participation de 77%, avec 305 députés présents sur 395, contre 90 absents, toutes formations et groupes confondus. Sur le plan des rapports de force, la majorité a tranché la bataille législative en obtenant 179 voix pour, avec une présence notable du Parti Authenticité et Modernité, représenté par 93 députés. L’opposition a de son côté fait preuve d’une cohésion non déclarée, en rejetant le projet par 126 voix, sans qu’aucune abstention n’ait été enregistrée. La séance a vu une présence équilibrée de nombreux groupes, comme ceux de la Justice et du Développement, du Mouvement populaire et la coalition de gauche, tandis que le groupe du Rassemblement national des indépendants a enregistré les plus fortes absences. Ce taux de 77% reflète un engagement notable des députés à une étape législative majeure. Mais l’absence de 90 d’entre eux a relancé le débat sur la discipline partisane et sur l’implication des parlementaires dans leurs missions de contrôle et de législation, en particulier pour les dossiers financiers.

Ce résultat est identique à celui du vote de la première partie du texte (179 voix pour, 126 contre, sans aucune abstention). Il a permis à la majorité de faire passer ses grandes orientations budgétaires et les équilibres financiers de 2027, face à une opposition qui n’a cessé d’alerter sur les risques pesant sur le pouvoir d’achat, sur le financement des grands chantiers sociaux et sur la capacité du gouvernement à tenir ses promesses.

Le journal décrit une situation très délicate pour l’Exécutif, notamment après le rejet d’amendements jugés essentiels sur les sociétés, la politique fiscale et le dossier de l’importation de viande. Il rappelle que la majorité a assuré le passage de ses grandes orientations, en attendant la bataille de la seconde Chambre. Il estime que l’hémicycle a prouvé, une fois encore, que les textes financiers sensibles ne se jouent pas seulement sur la solidité des positions politiques, mais obéissent à une «arithmétique parlementaire», faite de calculs de présence et d’absence. Les sièges vides ont ainsi joué le rôle de «bouée de sauvetage» indirecte pour faire passer un budget alourdi par les critiques de l’opposition, qui met en garde contre les effets du report de chantiers sociaux et les contraintes du pouvoir d’achat.

Le comptage manuel des voix dans la salle a par ailleurs provoqué une confusion temporaire, qui a contraint à suspendre la séance pendant plusieurs minutes afin de recompter précisément les présents et de départager la majorité et l’opposition. Cette difficulté a remis au premier plan la nécessité de généraliser le vote électronique et de doter la Chambre de mécanismes numériques modernes, garantissant rapidité et précision et permettant de publier rapidement les résultats officiels aux parlementaires, au nom de la transparence.

Pour le quotidien, le fait notable de cette séance est que l’écart de 53 voix, qui a permis de faire passer la première partie du budget, n’est que le reflet direct de l’ampleur de l’absentéisme. Il estime que l’absence de 90 députés, venus surtout des rangs de l’opposition et de groupes manquant de discipline, a rendu l’épreuve parlementaire de la loi de finances bien plus dure et risquée qu’il n’y paraît. Avec une présence complète ou proche des 395 députés, l’opposition, forte de son potentiel numérique, aurait pu resserrer considérablement l’étau sur la majorité.

Trois dossiers ont dominé les débats. Le premier est celui de l’importation de bétail et de viande: l’opposition demandait la suppression de l’exonération permanente des droits d’importation et la fixation d’une durée limitée. Le ministre de l’Économie et des Finances, Fouzi Lekjaâ, a défendu le maintien de l’exonération en invoquant la poursuite du recul du cheptel national, un déficit sévère de l’offre et la nécessité de freiner la hausse des prix et de protéger le pouvoir d’achat, tout en assurant que ces opérations seraient encadrées et suivies.

Le deuxième concerne la politique fiscale et les grandes entreprises. Des amendements parlementaires, rejetés, cherchaient à étendre l’impôt sur les sociétés à 40%, au lieu du taux normal, à des secteurs vitaux comme les télécommunications et le ciment, dès lors qu’ils réalisent plus de 100 millions de dirhams de bénéfices nets annuels. D’autres propositions portaient sur un relèvement des taxes sur le sucre et les boissons énergisantes. Le gouvernement a maintenu son refus, au nom de la protection de l’investissement et de la compétitivité des grandes entreprises, préférant ne pas céder à une hausse fiscale soudaine dans des secteurs sensibles.

Le troisième porte sur la gradation des réformes sociales et fiscales. L’opposition a vivement critiqué l’orientation du gouvernement vers un report ou un calendrier de long terme, étalé jusqu’en 2031, pour décliner et mettre en œuvre une série de mesures sociales et fiscales. Elle estime que cet étalement ne correspond pas à l’ampleur des attentes pressantes des citoyens en matière d’emploi et de justice sociale.