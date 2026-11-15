Témara: trois mois de prison ferme pour la «Bent Lfchouch» qui avait renversé un gendarme

Des sources dignes de foi ont confirmé à Al Akhbar, qui rapporte ces informations dans son édition du lundi 16 novembre, que la Chambre des flagrants délits du tribunal de première instance de Témara a tourné la page de l’affaire qui avait secoué la zone de Harhoura et la plage de Témara quelques semaines plus tôt. Elle a condamné à trois mois de prison ferme une femme d’affaires, connue médiatiquement sous le surnom de «Bent Lfchouch» (L’enfant gâtée), poursuivie pour avoir renversé un élément de la Gendarmerie royale dans l’exercice de ses fonctions, après avoir refusé d’obtempérer aux ordres d’arrêt et de se soumettre aux contrôles.

Selon le quotidien, ce jugement met fin à un dossier qui avait suscité de nombreuses polémiques. Un contrôle routier de routine s’était transformé en incident grave: la prévenue avait refusé de se conformer aux instructions des gendarmes, avant de blesser l’un d’eux avec sa voiture, dans une affaire qui avait mobilisé les services de sécurité et de justice.

D’après les informations liées au dossier, la prévenue, âgée d’une trentaine d’années et propriétaire de deux sociétés à Salé et Rabat, a refusé d’obtempérer aux gendarmes qui lui demandaient de s’arrêter et de présenter les documents du véhicule. La situation a dégénéré lorsqu’elle a percuté l’un des militaires, qui accomplissait sa mission sur le terrain.

L’affaire s’est soldée par l’arrestation de la conductrice, placée sous le régime de la garde à vue sur instruction du parquet, avant d’être présentée devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Témara. Celui-ci a décidé de la placer à la prison locale d’El Arjat et de la poursuivre en état d’arrestation, au regard de la gravité des faits reprochés. Le parquet a pu s’appuyer sur un certificat médical établi pour le gendarme blessé, attestant de sa blessure après le choc et de son incapacité temporaire à reprendre son travail.

Le ministère public a retenu contre elle les chefs de refus d’obtempérer et d’outrage, avec violences, à un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions. L’affaire s’est achevée par une condamnation à trois mois de prison ferme.

Ladite affaire remet sur le devant de la scène le débat sur la multiplication des cas de refus d’obtempérer aux consignes des forces de l’ordre et de la gendarmerie lors de contrôles et d’interventions sur le terrain. Elle rappelle aussi, selon le journal, un incident similaire survenu à Agadir, où un conducteur en état d’ivresse avait refusé d’obtempérer aux ordres des policiers avant de s’en prendre volontairement à l’un d’eux. L’affaire s’était terminée par l’arrestation de l’intéressé et l’ouverture d’une enquête judiciaire. Pour Al Akhbar, ces deux dossiers illustrent la gravité de comportements qui transforment un contrôle en affrontement et menacent la sécurité des agents, soulignant l’importance d’engager la responsabilité légale de quiconque entrave les interventions des services de sécurité ou met en danger la vie et l’intégrité physique de fonctionnaires.