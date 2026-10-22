Société

Casablanca: un policier victime d’un accident mortel à Ben M’sick, et promu à titre posthume

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi.

​Abdellatif Hammouchi a décidé d’accorder une promotion exceptionnelle à un agent de la brigade motocycliste de Ben M’sik, décédé des suites d’un accident de la circulation survenu durant son service.

Par La Rédaction
Le 22/10/2026 à 18h00

​En reconnaissance du devoir accompli et des sacrifices consentis au service de la patrie, la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a rendu un hommage posthume à l’un de ses fonctionnaires opérant à Casablanca.

​Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a promulgué une décision accordant une promotion exceptionnelle dans le grade à cet agent de police affecté à la préfecture de police de la métropole. Le défunt a succombé aux complications de blessures graves subies lors d’un accident de la circulation survenu mercredi 21 octobre, alors qu’il effectuait ses missions de patrouille au sein de la brigade mobile motocycliste dans le district de sûreté de Ben M’sik.

​Prise en charge et accompagnement de la famille

​Dans le cadre de cette mesure, M. Hammouchi a instruit les services centraux chargés de la gestion des ressources humaines d’inscrire cette promotion exceptionnelle dans le registre professionnel du défunt, tout en garantissant l’ensemble des droits et effets matériels au profit de sa famille et de ses ayants droit.

Lire aussi : Mandats d’arrêt, extraditions, saisies... En chiffres, dix ans de coopération entre la DGSN et Interpol

​Parallèlement, des directives claires ont été données aux services sociaux de la Sûreté nationale pour présenter les condoléances officielles à la famille du policier disparu et lui apporter tout l’accompagnement moral et le soutien nécessaire pour traverser cette douloureuse épreuve.

​Cette initiative s’inscrit dans la ligne de la sollicitude constante et de l’attention particulière que porte la DGSN à ses effectifs et à leurs ayants droit, rendant hommage à l’engagement exemplaire de ceux qui veillent au quotidien sur la sécurité du pays et des citoyens.

Par La Rédaction
Le 22/10/2026 à 18h00
#DGSN#Promotion à titre posthume#Abdelatif Hamouchi#Casablanca#Policier#Accident de la circulation

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