Policier percuté à Agadir: trois individus poursuivis pour tentative de meurtre avec préméditation

Le policier blessé après avoir été percuté par un véhicule alors qu’il était en service à Agadir, hospitalisé au CHU de la ville.

L’affaire de la violente agression contre un policier à Agadir connaît un nouveau développement. Dans un communiqué publié ce dimanche 1er novembre 2026, le parquet près la Cour d’appel d’Agadir annonce la présentation de trois individus, dont le conducteur du véhicule impliqué dans les faits, devant le procureur général du Roi.

Le ministère public a requis l’ouverture d’une enquête judiciaire à leur encontre pour plusieurs chefs d’accusation. Le conducteur est poursuivi notamment pour tentative de meurtre avec préméditation, ivresse publique manifeste, conduite en état d’ivresse, délit de fuite après un accident de la circulation et non-respect des injonctions.

Lire aussi : Agadir: délibérément percuté en service, un policier promu officier de paix

Le deuxième mis en cause est poursuivi pour complicité de tentative de meurtre avec préméditation, ivresse publique manifeste, déclaration d’une fausse identité susceptible d’entraîner une condamnation inscrite au casier judiciaire, ainsi que facilitation de la consommation de stupéfiants à autrui. Le troisième individu est, quant à lui, poursuivi pour complicité de tentative de meurtre avec préméditation et ivresse publique manifeste.

Une délégation sécuritaire rend visite à un policier délibérément percuté par un véhicule, au Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI d’Agadir

Le parquet a également requis leur placement en détention. Saisi du dossier, le juge d’instruction a décidé, après leur premier interrogatoire, de les placer tous les trois en prison alors que se poursuit la procédure judiciaire. Dans son communiqué, le parquet rappelle que cette procédure fait suite à l’incident au cours duquel un policier, alors qu’il exerçait ses fonctions à Agadir, a été violemment percuté par un véhicule, une agression qui a failli lui coûter la vie.