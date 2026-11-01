Casablanca: un motard meurt dans un accident sur le boulevard Ibn Sina

Un accident mortel s’est produit sur le boulevard Ibn Sina, à Casablanca, où un conducteur de moto assurant le transport de personnes par l’intermédiaire d’applications numériques a perdu la vie. Le motocycliste, qui transportait une cliente au moment des faits, a violemment percuté un trottoir.

Selon les premiers éléments rapportés par le quotidien Al Akhbar dans son édition du lundi 2 novembre, le conducteur roulait à vive allure lorsqu’il aurait tenté d’éviter une collision avec une voiture. Au cours de cette manœuvre, il aurait perdu le contrôle de sa moto, qui a dévié de sa trajectoire avant de heurter violemment le trottoir. Le choc lui a causé de graves blessures à la tête et au thorax, auxquelles il a succombé.

La passagère a été transportée d’urgence à l’hôpital, où elle a reçu les soins nécessaires. L’accident a également mobilisé les services de police et les autorités locales, qui se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage et rétablir la fluidité de la circulation, perturbée par le drame.

Une enquête judiciaire a été ouverte par les services de police, sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident mortel. Les investigations devraient notamment s’appuyer sur les images des caméras de vidéosurveillance installées à proximité du lieu de l’accident.

Au-delà des circonstances de ce drame, cette affaire met en lumière les risques auxquels sont exposés de nombreux motocyclistes assurant le transport de personnes ou la livraison à domicile par l’intermédiaire d’applications numériques à Casablanca.

Soumis à la pression des délais, à l’enchaînement des commandes et à la nécessité d’arriver rapidement à destination, certains conducteurs sont tentés d’adopter des comportements dangereux, notamment en matière de vitesse et de respect du code de la route. Ces pratiques peuvent avoir des conséquences dramatiques, exposant aussi bien les motocyclistes que les autres usagers de la voie publique à des accidents susceptibles de provoquer des blessures graves, voire mortelles.

«Face à cette situation, les associations œuvrant dans le domaine de la sécurité routière à Casablanca renouvellent leurs appels à la vigilance», écrit Al Akhbar. Elles insistent sur la nécessité, pour les conducteurs de deux-roues, de respecter scrupuleusement le code de la route, d’éviter les excès de vitesse et de porter des casques de protection conformes aux normes en vigueur. Autant de précautions indispensables pour préserver des vies humaines et renforcer la sécurité de l’ensemble des usagers de la route.