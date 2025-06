Rodéo à moto devant la police: un adolescent de 16 ans arrêté à Salé

Les services de sécurité de Salé ont réagi avec un grand sérieux à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, montrant un conducteur de moto effectuant des figures dangereuses à proximité d’une patrouille de police sur la voie publique, mettant en danger la sécurité des usagers de la route ainsi que celle des agents de la sûreté nationale.

Les enquêtes et investigations menées à la lumière de cette vidéo ont révélé qu’il s’agit d’une affaire pénale traitée par le service régional de la police judiciaire de Salé. Les recherches techniques et les investigations de terrain ont permis d’identifier le principal suspect et de procéder à son arrestation. Il s’agit d’un mineur âgé de 16 ans.

Le suspect a été soumis à une enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent, tandis que les opérations sécuritaires se poursuivent pour identifier et arrêter les autres personnes impliquées dans ces actes délictueux.