Société

Agadir: un policier sauvagement écrasé et grièvement blessé, le suspect arrêté

Le policier écrasé par un automobiliste à Agadir.

Le policier écrasé par un automobiliste à Agadir.

La violence inouïe de la scène a soulevé l’effroi ce jeudi matin à Agadir. Lors d’une intervention sur l’avenue Mohammed V, un automobiliste ivre a délibérément percuté un policier de la brigade mobile des motards avant de faire froidement marche arrière pour lui rouler dessus et prendre la fuite. Le fonctionnaire a été évacué en urgence vers le CHU, tandis que l’auteur des faits et ses accompagnateurs ont été rapidement interpellés.

Par La Rédaction
Le 29/10/2026 à 15h13

Les éléments de la police relevant de la Préfecture de police d’Agadir ont interpellé, ce jeudi 29 octobre au matin, un conducteur de véhicule particulier ainsi que deux de ses passagers, pour leur implication présumée dans une affaire liée à la conduite en état d’ivresse, au refus d’obtempérer, et à des violences volontaires commises à l’encontre d’un fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur du véhicule a refusé d’obtempérer aux sommations de s’arrêter émises par les policiers positionnés à un barrage judiciaire dressé à l’entrée nord de la ville. Il a poursuivi sa route, nécessitant l’intervention d’une patrouille de la brigade mobile des motards au niveau de l’avenue Mohammed V à Agadir.

Lors de la tentative d’interception du véhicule, le conducteur a délibérément percuté l’un des motards avant de faire marche arrière pour lui rouler dessus et de prendre la fuite.

Lire aussi : Casablanca: la DGSN interpelle un mineur de 17 ans filmé en train de menacer des personnes à l’arme blanche dans un commerce

Les opérations sécuritaires ont permis son arrestation en peu de temps, ainsi que la rétention de deux personnes qui l’accompagnaient, toutes deux en état d’ivresse. Le fonctionnaire de police blessé a été évacué vers le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) pour y recevoir les soins nécessaires.

Les suspects interpellés ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de faire la lumière sur l’ensemble des circonstances et des motivations de cette affaire, et de déterminer les actes criminels imputés aux personnes concernées.

Par La Rédaction
Le 29/10/2026 à 15h13
#Agadir#Police

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