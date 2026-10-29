Agadir: un policier sauvagement écrasé et grièvement blessé, le suspect arrêté

Les éléments de la police relevant de la Préfecture de police d’Agadir ont interpellé, ce jeudi 29 octobre au matin, un conducteur de véhicule particulier ainsi que deux de ses passagers, pour leur implication présumée dans une affaire liée à la conduite en état d’ivresse, au refus d’obtempérer, et à des violences volontaires commises à l’encontre d’un fonctionnaire de police dans l’exercice de ses fonctions.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur du véhicule a refusé d’obtempérer aux sommations de s’arrêter émises par les policiers positionnés à un barrage judiciaire dressé à l’entrée nord de la ville. Il a poursuivi sa route, nécessitant l’intervention d’une patrouille de la brigade mobile des motards au niveau de l’avenue Mohammed V à Agadir.

Lors de la tentative d’interception du véhicule, le conducteur a délibérément percuté l’un des motards avant de faire marche arrière pour lui rouler dessus et de prendre la fuite.

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Les opérations sécuritaires ont permis son arrestation en peu de temps, ainsi que la rétention de deux personnes qui l’accompagnaient, toutes deux en état d’ivresse. Le fonctionnaire de police blessé a été évacué vers le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) pour y recevoir les soins nécessaires.

Les suspects interpellés ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de faire la lumière sur l’ensemble des circonstances et des motivations de cette affaire, et de déterminer les actes criminels imputés aux personnes concernées.