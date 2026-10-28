En images, l’impressionnant chantier de la future gare du Grand stade Hassan II

Les images donnent la mesure du chantier. Dans une nouvelle capsule vidéo diffusée dans le cadre de sa web-série «Com par la preuve», l’Office national des chemins de fer (ONCF) met en lumière les travaux de la future gare du Grand stade Hassan II, à Benslimane.

Les vues du chantier permettent d’appréhender les dimensions de cette infrastructure ferroviaire de nouvelle génération, conçue pour répondre aux besoins de mobilité liés à l’émergence du futur complexe sportif et à la transformation urbaine de son environnement.

Les chiffres avancés par l’ONCF illustrent l’ampleur du projet. Le bâtiment de la gare couvrira une superficie de 19.710 m², tandis que les aménagements extérieurs s’étendront sur 20 hectares. L’infrastructure comprendra sept quais, avec quatre voies dédiées aux trains à grande vitesse et six voies destinées aux trains de proximité.

Au-delà de ses dimensions, la future gare répond à un double enjeu. Elle devra absorber les flux de voyageurs générés par les grands événements organisés au Grand stade Hassan II, tout en contribuant à améliorer la desserte ferroviaire de Benslimane et la connectivité entre les pôles urbains de la région.

Les travaux d’avancement du Grand Stade Hassan II (Benslimane). Source: Ribat Almaarifa.

La gare s’inscrit dans le programme de développement ferroviaire du Grand Casablanca, qui prévoit notamment la réalisation de nouvelles gares et l’extension des capacités du réseau.

À Benslimane, l’enjeu est également lié au futur Grand stade Hassan II, dont la capacité projetée de 115.000 places doit en faire l’une des principales enceintes sportives du pays. La desserte ferroviaire est appelée à jouer un rôle important dans l’acheminement des spectateurs lors des grands rendez-vous, notamment dans la perspective de la Coupe du monde 2030.