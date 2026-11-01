Société

Agadir: délibérément percuté en service, un policier promu officier de paix

Une délégation sécuritaire rend visite à un policier délibérément percuté par un véhicule, au Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI d’Agadir.

Sur instruction directe d’Abdellatif Hammouchi, une délégation sécuritaire de haut niveau s’est rendue au CHU Mohammed VI d’Agadir, au chevet d’un policier délibérément percuté par une voiture alors qu’il était en service. Le fonctionnaire, dont l’état de santé est stable, a été promu à titre exceptionnel au grade d’officier de paix.

Par La Rédaction
Le 01/11/2026 à 13h27

Une délégation sécuritaire de haut niveau a rendu visite au Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI d’Agadir afin de s’enquérir de l’état de santé d’un policier relevant de la préfecture de police d’Agadir, délibérément percuté par un véhicule dans l’exercice de ses fonctions.

Cette visite intervient sur instruction directe du directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi. Celui-ci a chargé les services de santé et les services sociaux de la Sûreté nationale de prendre en charge l’ensemble des soins nécessaires au fonctionnaire blessé et de lui apporter tout le soutien requis. Il a également décidé de lui accorder une promotion exceptionnelle au grade d’officier de paix, en reconnaissance de son professionnalisme et du lourd sacrifice consenti dans l’exercice de ses missions de maintien de la sécurité et de l’ordre public.

Une délégation sécuritaire rend visite à un policier délibérément percuté par un véhicule, au Centre hospitalier universitaire (CHU) Mohammed VI d’Agadir

La délégation était composée du préfet de police d’Agadir, du directeur de la Fondation Mohammed VI pour les œuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale et de l’inspecteur des services de santé de la Sûreté nationale, ainsi que de cadres de la Direction des ressources humaines de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Sur place, les membres de la délégation se sont enquis de l’état de santé de l’officier de paix et ont pris connaissance du protocole thérapeutique qui lui est administré. Ils ont pu constater la stabilité de son état et sa réponse rapide au traitement, malgré la gravité des blessures qu’il a subies.

Lire aussi : Agadir: un policier sauvagement écrasé et grièvement blessé, le suspect arrêté

Pour rappel, le policier a été victime d’une tentative d’homicide volontaire commise par un usager de la route qui se trouvait, avec deux autres personnes, en état d’ivresse avancé et sous l’emprise de stupéfiants. Refusant d’obtempérer, les mis en cause ont percuté le policier avec une voiture, lui occasionnant des fractures et de graves blessures. Ils ont ensuite été interpellés et placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête judiciaire ordonnée par le parquet compétent.

Par La Rédaction
Le 01/11/2026 à 13h27
#DGSN#Agadir#Abdellatif Hammouchi#Maroc#police

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