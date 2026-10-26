Politique

Riyad: Hammouchi à la 52ème réunion du Conseil supérieur de l’Université Naif des sciences de la sécurité

Lors de la 52ᵉ réunion du Conseil supérieur de l'Université Naif des sciences de la sécurité.

Lors de la 52ème réunion du Conseil supérieur de l'Université Naif des sciences de la sécurité.

En sa qualité de membre, le directeur général du pôle DGSN-DGST, Abdellatif Hammouchi, a pris part aux travaux de la réunion annuelle du Conseil supérieur de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité, tenue les 25 et 26 octobre à Riyad sous la présidence du ministre de l’Intérieur saoudien.

Par La Rédaction
Le 26/10/2026 à 13h59

Le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a participé, les dimanche et lundi 25 et 26 octobre courant à Riyad, la capitale saoudienne, aux travaux de la réunion annuelle du Conseil supérieur de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité, qui coïncide cette année avec sa 52ème édition.

La participation d’Abdellatif Hammouchi aux travaux de ce conseil scientifique et académique intervient en sa qualité de membre pour un second mandat et ce, aux côtés du secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, du président de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité, ainsi que d’une équipe restreinte de présidents d’instituts universitaires supérieurs dans le domaine de la recherche scientifique et technique.

Lire aussi : Lutte contre le terrorisme: l’Université arabe Naïf des sciences de sécurité salue la réactivité de la DGST

Les travaux de ce conseil ont été présidés par le ministre de l’Intérieur saoudien, le prince Abdulaziz bin Saud bin Naif Al Saud. Il s’agit d’une réunion qui se tient annuellement en tant que plus haute instance décisionnelle de l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité. Sa mission consiste à tracer la politique générale de formation et à définir les lignes stratégiques d’entraînement et de recherche scientifique dans le domaine des études sécuritaires, policières, juridiques et techniques à l’échelle arabe.

Lors de la 52ᵉ réunion du Conseil supérieur de l'Université Naif des sciences de la sécurité.

Lors de la 52ème réunion du Conseil supérieur de l'Université Naif des sciences de la sécurité.

L’Université arabe Naif des sciences de la sécurité est une prestigieuse institution académique spécialisée dans l’enseignement supérieur universitaire, jouissant de la personnalité morale et du statut diplomatique. Elle constitue l’organe scientifique du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur en matière de recherche, de formation et d’entraînement dans les différents cycles académiques et spécialités policières, sécuritaires et techniques.

Par La Rédaction
Le 26/10/2026 à 13h59
#Université Naif des sciences de la sécurité#Abdellatif Hammouchi#DGSN-DGST

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