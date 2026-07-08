Société

Lutte contre le terrorisme: l’Université arabe Naïf des sciences de sécurité salue la réactivité de la DGST

Lors de l'intervention des éléments de la Force spéciale de la DGST à Agadir, Taroudant, Casablanca, El Hajeb, Tétouan, Fquih Ben Salah et Safi.

L’Université arabe Naïf des sciences de sécurité exprime sa solidarité avec le Maroc après le démantèlement d’une cellule tentaculaire par la DGST. Le message, adressé à Abdellatif Hammouchi, salue la capacité des services de sécurité marocains à contrer la criminalité organisée et les cellules extrémistes.

Par La Rédaction
Le 08/07/2026 à 21h17

L’Université arabe Naïf des sciences de sécurité, pôle académique du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, a exprimé sa pleine solidarité et sa haute considération envers les efforts sécuritaires proactifs déployés par les services de sécurité marocains pour préserver la sécurité du pays et protéger sa stabilité.

Dans un message adressé à Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire, l’université a fermement condamné et dénoncé les complots terroristes récemment déjoués et démantelés au Maroc par le Bureau central d’investigations judiciaires. Elle a souligné que ces opérations proactives réussies ont épargné au pays et à ses citoyens les risques d’attentats visant à ébranler la quiétude et à frapper des installations vitales.

Lors de l'intervention des éléments de la Force spéciale de la DGST à Agadir, Taroudant, Casablanca, El Hajeb, Tétouan, Fquih Ben Salah et Safi.

Le secrétaire général de cette université a, quant à lui, salué ce qu’il a qualifié de «disponibilité avancée et compétence élevée dont ont fait preuve les services de sécurité marocains». Il a souligné les succès tangibles obtenus en matière de travail sécuritaire préventif, ainsi que leur capacité exceptionnelle à faire face à la criminalité organisée sous toutes ses formes et à démanteler les cellules liées au terrorisme et à l’extrémisme.

Le message conclut que cette excellence sécuritaire témoigne de l’efficacité de l’approche stratégique adoptée par la Direction générale de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire, consacrant ainsi le rôle pionnier du Maroc en tant que partenaire fiable et pilier essentiel du renforcement de la sécurité et de la stabilité aux niveaux régional et international.

Par La Rédaction
Le 08/07/2026 à 21h17
#Lutte contre le terrorisme#Université arabe Naïf des sciences de sécurité#DGST#BCIJ

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