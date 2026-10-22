Société

Tétouan: il attaque le rayon alcools d’un hypermarché avant d’être arrêté

L'individu arrêté pour détérioration de biens privés.

L'individu arrêté pour détérioration de biens privés.

La police de Tétouan a interpellé, ce mercredi, un homme de 31 ans présentant des signes de troubles mentaux. Dans un état hystérique, l’individu s’est introduit dans un hypermarché de la ville pour y saccager le rayon des boissons alcoolisées. Une scène filmée et relayée sur les réseaux sociaux.

Par le360
Le 22/10/2026 à 15h20

Les éléments de la police de la préfecture de sûreté de Tétouan ont réussi, hier, mercredi 21 octobre, à interpeller un individu âgé de 31 ans, présentant des signes de troubles mentaux, pour son implication présumée dans une affaire de détérioration de biens privés.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect était dans un état hystérique et a causé des dégâts matériels dans un hypermarché de la ville de Tétouan. Ces actes criminels ont fait l’objet d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

@tetouan44.ma

تطوان.. شخص يقتحم متجر "كارفور" ويُحطم قنينات مشروبات كحولية قبل تدخل الأمن وتوقيفه

♬ son original - Tetouan 44 تطوان

L’intervention immédiate des éléments de la police a permis d’intercepter le suspect peu de temps après les dégradations. Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par le service préfectoral de la police judiciaire de Tétouan, sous la supervision du Parquet compétent, afin d’élucider cette affaire, ainsi que pour vérifier l’état mental et psychologique de l’intéressé.

Par le360
Le 22/10/2026 à 15h20
#DGSN#Tétouan#Police

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