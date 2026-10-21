Infrastructures financières et paiements: Bank Al-Maghrib face au défi du cash

Bank Al-Maghrib vient de publier son rapport annuel sur les infrastructures de marchés financiers et les moyens de paiement au titre de l’exercice 2025. Cette publication, structurée en trois grands axes, dresse un état des lieux complet du secteur en analysant la solidité des infrastructures de marché, la surveillance des instruments de paiement et les transformations majeures de l’écosystème financier national. «Dans l’ensemble, la Banque centrale souligne la résilience globale des structures marocaines, marquée par une maîtrise accrue des risques et une maturité renforcée face aux enjeux de cyberrésilience», écrit le magazine Finances News.

L’année 2025 s’est notamment distinguée par une modernisation technologique d’envergure avec le lancement de la nouvelle version du Système de règlements bruts du Maroc, désormais alignée sur la norme internationale ISO 20022. Cette transition majeure permet d’offrir des garanties accrues en matière de sécurité, d’efficience et de résilience des flux financiers en monnaie de banque centrale. Parallèlement, des avancées significatives ont été enregistrées sur les plans réglementaire, prudentiel et opérationnel en vue de rendre opérationnels le marché à terme et sa chambre de compensation de contrepartie centrale.

Du côté des utilisateurs, l’adoption des moyens de paiement scripturaux poursuit sa dynamique de diversification à travers le Royaume. Cette tendance est portée par l’essor continu des paiements instantanés, de l’usage des cartes bancaires et du déploiement des solutions de paiement mobile. Ces évolutions reflètent une mutation progressive des habitudes de consommation et confirment une appétence grandissante du public pour des services financiers plus fluides, rapides et accessibles au quotidien.

Toutefois, le rapport met en lumière un paradoxe persistant dans le paysage monétaire marocain, où la progression des paiements électroniques coexiste avec un niveau toujours élevé de circulation fiduciaire. La hausse des transactions numériques n’entraîne pas automatiquement un recul du cash, ce qui pousse la Banque centrale à vouloir ancrer plus fermement les outils digitaux dans les échanges de tous les jours, particulièrement dans le commerce de proximité et pour les règlements de faible montant. «C’est dans cette optique que s’inscrit la stratégie de développement des paiements 2024-2028, qui place la transformation des usages au centre de ses priorités», souligne Finances News.

Pour soutenir cette ambition, plusieurs chantiers réglementaires et incitatifs ont été déployés, à commencer par les travaux sur le schéma national de paiement, destinés à instaurer des règles et des standards communs et inclusifs. De plus, l’ouverture du marché de l’acquisition, la réflexion sur le plafonnement des commissions d’interchange ainsi que la création officielle, début 2026, du Fonds de développement de l’acceptation visent à réduire les coûts pour les petits commerçants et à faciliter l’équipement des points de vente. En matière de régulation, l’institut d’émission a intensifié ses contrôles sur place et renforcé la gestion des risques opérationnels et de la fraude, tout en poursuivant ses réflexions prospectives sur la monnaie digitale de banque centrale et l’encadrement des cryptoactifs.

L’écosystème financier marocain poursuit son ouverture et son intégration sur la scène internationale et continentale. Après son intégration au système BUNA en 2023, Bank Al-Maghrib a franchi un nouveau cap en adhérant au Système panafricain de paiement et de règlement en juin 2025. Cette démarche stratégique renforce la connectivité financière du Maroc et facilite les transactions transfrontalières à l’échelle régionale.