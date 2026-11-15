Espagne: Vox veut réviser la nationalité de 300.000 Espagnols d’origine marocaine

Le parti d’extrême droite espagnol Vox entend réviser les dossiers de naturalisation de plus de 300.000 Espagnols d’origine marocaine, qui ont obtenu la nationalité espagnole au cours des dix dernières années. La démarche ouvrirait la voie à un retrait de nationalité pour un grand nombre d’entre eux, si la formation arrivait au pouvoir à l’issue des élections législatives prévues le 29 novembre.

Selon le quotidien, qui s’appuie sur des chiffres publiés par El País, plus de 300.000 Marocains ont obtenu la nationalité espagnole ces dix dernières années, soit plus de 30.000 personnes par an en moyenne. Le niveau le plus bas a été enregistré en 2017, avec 17.082 naturalisations, et le plus haut en 2023, avec 54.027 cas.

Le programme électoral de Vox s’engage à réexaminer ce qu’il appelle les «cas d’octroi frauduleux de la nationalité». Des sources du parti ont toutefois confirmé au journal espagnol que cette orientation visait précisément les Espagnols d’origine marocaine. L’argument avancé est que le Maroc et l’Espagne ne sont liés par aucun accord de double nationalité, et que les Marocains naturalisés conserveraient, aux yeux du parti, leur nationalité d’origine en violation de la loi.

Le chef du parti, Santiago Abascal, avait tenu ce raisonnement le 4 novembre sur les ondes d’Onda Cero. Il y affirmait que la nationalité espagnole était accordée aux Marocains sans qu’ils ne renoncent réellement à la nationalité marocaine, ce qu’il a qualifié de «grande fraude». Cette lecture est pourtant contredite par le droit espagnol. L’article 23 du Code civil impose au demandeur de déclarer qu’il renonce à sa nationalité antérieure, sans l’obliger à produire un document officiel prouvant qu’il l’a effectivement perdue. À l’inverse, selon l’article 20 du Code de la nationalité marocaine, la perte de la nationalité ne devient effective qu’après la publication d’un décret autorisant l’intéressé à y renoncer, une procédure qui ne dépend pas de sa seule volonté.

Dans une réponse à une question parlementaire posée par Vox en octobre 2025, le gouvernement espagnol avait lui-même précisé qu’aucune loi n’autorisait les autorités à exiger des naturalisés la preuve de la perte de leur nationalité d’origine. Le ministère de la Justice s’en tient donc à la déclaration du demandeur. Cette situation n’est pas propre aux Marocains: elle concerne aussi des ressortissants d’autres pays, parmi lesquels les États-Unis et le Royaume-Uni, qui détiennent dans les faits deux nationalités sans qu’il n’existe d’accord bilatéral sur la double nationalité.

Le plan de Vox se heurte en outre à un autre obstacle légal. Selon le Code civil espagnol, la possession et l’usage continu de la nationalité espagnole pendant dix ans, de bonne foi et sur la base d’une inscription à l’état civil, consolident la nationalité, même si le titre qui l’a accordée est annulé. Cela ne signifie pas que le parti pourrait retirer automatiquement la nationalité aux personnes concernées, puisqu’une telle mesure exigerait de prouver l’existence de motifs juridiques, et le simple fait de conserver la nationalité marocaine ne suffit pas à rendre une naturalisation frauduleuse.

Parallèlement, Vox durcit sa position sur l’immigration. Le parti veut notamment taxer les transferts d’argent que les migrants envoient à leurs familles dans leurs pays d’origine, à l’image des mesures adoptées par le président américain Donald Trump. Son programme comprend d’autres dispositions de nature à restreindre fortement la vie des immigrés en Espagne, à commencer par ce qu’il nomme la «priorité nationale», qui donnerait aux Espagnols l’avantage dans l’accès aux services publics et aux aides sociales.

Vox va plus loin en proposant de réserver le revenu minimum vital aux seuls citoyens espagnols, alors qu’environ 17% de ses bénéficiaires actuels sont des étrangers. Le parti suggère aussi d’encourager le retour dans leur pays d’origine de ceux qui ne contribuent pas économiquement, selon son critère, ou qui vivent d’aides publiques, sans préciser comment la mesure serait appliquée ni quelles garanties empêcheraient les abus. S’y ajoutent des propositions visant à interdire l’inscription des migrants en situation irrégulière au registre de la population, à leur interdire de louer un logement et à limiter leurs soins de santé aux seules urgences médicales.