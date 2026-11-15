Complots, saboteurs et «guerres hybrides»: dans sa revue officielle, l’armée algérienne se décrit en état de siège permanent

El Djeich n’est pas un magazine comme les autres. Fondée en 1963, la revue de l’Armée nationale populaire (ANP) a pour «superviseur général» le général d’armée Saïd Changriha, chef d’état-major, et pour responsable de la publication le directeur de l’information et de la communication du ministère de la Défense. Ce qu’on y lit n’est pas l’humeur d’un chroniqueur: c’est la doctrine de l’état-major. Le numéro 760, daté de novembre 2026, compte 92 pages. Le mot «désinformation» y revient 17 fois, «complot» 12 fois, «sabotage» et «saboteurs» 11 fois, «guerre hybride» 10 fois. Un vocabulaire de forteresse assiégée.

Tout commence par l’éditorial. Il est censé célébrer le 72e anniversaire du 1er novembre 1954. Il ne s’attarde guère sur les héros de la Révolution. Très vite, il passe à l’ennemi d’aujourd’hui. L’Algérie serait confrontée à des «tentatives» visant «sa sécurité, sa stabilité et son unité», à des «guerres hybrides», à des «campagnes de désinformation, de propagande, de manipulation», à «d’odieuses campagnes de sabotage» et même au «trafic de drogue», employé, selon la revue, «pour saper notre société». La drogue n’est plus un fléau: c’est une arme pointée sur l’Algérie.

Puis vient la liste des coupables, qui tient de l’inventaire de police: «les ennemis de l’Algérie, leurs suppôts, leurs zélés serviteurs, leurs porte-voix médiatiques, les saboteurs qui ont vendu leur âme à vil prix, passés maîtres dans l’art de la trahison, de la félonie et de la servilité». Qui sont-ils? L’éditorial se garde bien de le dire. Il fournit en revanche un critère pour les reconnaître: les «réalisations» de «l’Algérie nouvelle», écrit-il, «ne peuvent être niées que par des esprits revanchards aveuglés par leur haine et leur rancune envers notre pays». Le raisonnement est simple.

Douter du bilan, c’est haïr l’Algérie. Celui qui fait la queue pour un sac de pommes de terre, un litre d’huile ou une ampoule d’anesthésique chez le dentiste, et qui s’en plaint, rejoint donc le camp des traîtres. La pénurie, elle, est devenue la seule constante du régime, comme l’a rappelé Le360.

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L’éditorial en tire la conclusion: «la bataille d’aujourd’hui est celle de la conscience par excellence». Une armée qui déclare la guerre à la conscience de son propre peuple ne protège plus des frontières: elle surveille des esprits.

Le chef d’état-major va plus loin. Dans son ordre du jour du 1er novembre, reproduit par la revue, Saïd Changriha affirme qu’il a été «établi, preuves irréfutables à l’appui», que les incendies de l’été «ne constituaient pas une simple catastrophe naturelle passagère, mais un nouvel épisode d’une série de complots malveillants et criminels fomentés par les ennemis de notre pays, dans le but de freiner son développement et d’épuiser ses ressources». Des preuves irréfutables, donc. Personne ne les a vues. Le documentaire diffusé par la télévision publique, auquel la revue consacre deux pages, se contente d’«aveux» de trois Algériens arrêtés à Constantine et à Guelma, et de commanditaires présentés comme des «parties connues pour leur hostilité envers l’Algérie». Le film désignait en réalité un opposant installé à l’étranger, comme l’avait rapporté Le360. La sécheresse, la chaleur, l’abandon des forêts et l’absence de moyens aériens de lutte contre le feu n’existent pas. Seul existe le complot.

La revue livre au passage un aveu révélateur. Dans un dossier sur la «résilience globale», elle note que les menaces s’inscrivent désormais dans un contexte «où la distinction entre l’ennemi et l’ami était autrefois plus évidente». L’état-major ne sait donc plus qui est l’ennemi. C’est la définition même de la paranoïa: quand on ne distingue plus l’ami de l’ennemi, tout le monde devient suspect.

Pour justifier cet état de siège, El Djeich convoque la guerre de libération. Un dossier titré «Entre hier et aujourd’hui. Complots perfides: l’Algérie fait bloc» l’écrit sans détour: «Tout comme l’Armée de libération nationale avait combattu le colonialisme pour arracher notre indépendance, l’Algérie poursuit aujourd’hui la lutte contre les menaces renouvelées.» Le procédé est vieux comme le régime.

Soixante-quatre ans après l’indépendance, il rejoue 1954 pour ne pas avoir à rendre compte de 2026. Le critique d’aujourd’hui prend la place du collaborateur d’hier.

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Une guerre de la «conscience» exige des soldats de l’information. Le 25 octobre, au Cercle national de l’armée de Béni Messous, le général d’armée Changriha a présidé un séminaire intitulé «Les médias nationaux et les guerres hybrides... Affronter les défis et remporter le pari». Devant les directeurs des médias et des universitaires, il a demandé aux responsables de la presse de «déconstruire la désinformation tendancieuse» et «d’élaborer un récit national solide». Dans un pays normal, la presse raconte ce que fait l’armée. En Algérie, c’est l’armée qui dicte à la presse le récit qu’elle doit tenir.

Les ennemis restent sans nom dans presque tout le numéro. Le Maroc, lui, apparaît là où il s’agit de crime. La revue affirme qu’en 2025, «trente-cinq tonnes de kif traité» ont été interceptées «à travers les frontières avec le Maroc», et que ces saisies ont fait «échec aux plans et aux complots criminels visant à porter atteinte à la stabilité et à la cohésion du pays». Les mêmes pages font pourtant état de 352 kilos de cocaïne saisis par la seule police cet été, une drogue qui ne pousse pas dans le Rif. Elle reprend aussi, comme un fait établi, l’affaire des «61 ressortissants marocains» membres de «réseaux criminels à caractère subversif», annoncée le 11 octobre par la police algérienne sans procès ni preuve publique, et si mince que la presse algérienne avait dû l’illustrer avec des images générées par intelligence artificielle, comme l’a montré Le360.

Un mois plus tard, la revue de l’armée la grave dans le marbre.

Reste le rituel: la rubrique «Cause sahraouie», qu’El Djeich publie dans chaque numéro, comme si le Sahara était une province de l’ANP. Le Maroc y est qualifié de «puissance occupante». Le vote de la Quatrième Commission de l’ONU y est présenté comme une gifle infligée à Rabat, alors que le Maroc a lui-même voté pour le texte. Et la revue reproduit longuement le communiqué par lequel Alger «regrette» la fin de la MINURSO, sans un mot sur le veto qui l’a provoquée, et que la diplomatie algérienne appelait de ses vœux, comme l’avait relevé Le360.

La Palestine n’échappe pas à la règle. La page consacrée à la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien se termine sur le Sahara, en associant «les causes palestinienne et sahraouie». Rien de nouveau: depuis toujours, à Alger, la cause palestinienne ne sert qu’à établir une analogie et à offrir un faire-valoir à la «cause sahraouie». Gaza sert de décor, Tindouf reste le sujet.

Un régime qui ne peut plus promettre le pain promet l’ennemi. Il lui faut des complots pour expliquer les feux, des saboteurs pour expliquer les pénuries, des traîtres pour expliquer la colère. El Djeich en fournit à chaque page. Une armée qui consacre sa revue à traquer des ennemis sans visage et à dicter son récit à la presse ne se prépare pas à défendre l’Algérie. Elle se prépare à la tenir.