Hatimi annonce un audit de l’argent public dépensé dans les programmes agricoles

Khalid Hatimi, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire, s’est engagé devant les députés à soumettre les programmes et stratégies agricoles lancés par les gouvernements précédents à une évaluation complète et rigoureuse. «Il a affirmé que son département était prêt à rendre compte de l’exécution de ces programmes et de l’utilisation des crédits mobilisés par l’État, dans une logique de reddition des comptes sur les fonds publics destinés au secteur», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du week-end des 14 et 15 novembre.

Le ministre s’exprimait lors de l’examen du budget sous-sectoriel de son département pour 2027, devant la commission des secteurs productifs de la Chambre des représentants. Il a expliqué que l’évaluation des programmes agricoles passés était devenue une nécessité au regard de l’ampleur des investissements publics consentis par l’État dans ce secteur. Pour lui, l’utilisation de l’argent public impose de rendre compte, en toute transparence et responsabilité, des dépenses engagées et des résultats obtenus.

En réponse aux demandes d’évaluation des politiques agricoles, Khalid Hatimi s’est dit favorable à cet exercice, précisant qu’il ne viserait ni des personnes ni des partis politiques en particulier. Il s’agit, a-t-il dit, de suivre l’utilisation des deniers publics et de vérifier dans quelle mesure les programmes ont atteint les objectifs qui leur étaient assignés. Il a ajouté qu’il était prêt à se présenter devant le Parlement pour exposer les résultats de l’évaluation et en débattre avec les groupes parlementaires. L’objectif n’est pas de régler des comptes avec les anciens responsables, a-t-il insisté, mais de tirer les leçons des expériences passées, de corriger les dysfonctionnements et de s’appuyer sur les acquis pour tracer une nouvelle voie pour le secteur agricole.

Selon Al Akhbar, cette orientation prend un relief particulier au regard de l’importance des programmes et des investissements engagés dans le secteur depuis une quinzaine d’années, au premier rang desquels figurent le Plan Maroc Vert, lancé en 2008, puis la stratégie Génération Green 2020-2030, qui misait sur la durabilité, la valorisation du capital humain, le développement des filières et l’amélioration du revenu des agriculteurs. Le ministre a précisé que l’évaluation annoncée ne revenait ni à porter un regard négatif sur les expériences antérieures ni à occulter les réalisations. Il faut, au contraire, s’appuyer sur les acquis tout en identifiant les failles qui ont empêché d’atteindre certains objectifs affichés.

Le journal souligne que cet exercice soulève plusieurs questions: la rentabilité des investissements publics, la mesure dans laquelle les petits et moyens agriculteurs ont bénéficié des aides, les effets des projets réalisés sur la productivité, l’emploi et la sécurité alimentaire, ainsi que leur capacité à faire face aux changements climatiques et au stress hydrique. Une telle évaluation doit aussi examiner l’équilibre entre les investissements consacrés à l’agriculture d’exportation et ceux destinés à l’approvisionnement du marché national en produits alimentaires de base, ainsi que l’impact des projets sur les prix des produits agricoles et le pouvoir d’achat.

Parmi les annonces les plus marquantes du ministre figure sa volonté de modifier les modalités de distribution de l’aide publique aux activités agricoles et de publier les listes des bénéficiaires. Cette démarche vise à renforcer la transparence et à permettre à l’opinion publique de savoir quels acteurs et quelles personnes ont bénéficié de l’argent de l’État. Khalid Hatimi a estimé que l’octroi du soutien public devait faire l’objet d’un suivi et d’un contrôle, et que les fonds mobilisés devaient parvenir à leurs bénéficiaires légitimes et servir les objectifs pour lesquels ils avaient été alloués. Le journal observe que cette annonce remet sur le devant de la scène le débat sur le système d’aide agricole. La transparence suppose, selon lui, de dévoiler les noms des bénéficiaires, mais aussi d’instaurer un dispositif de suivi et d’évaluation permettant de connaître le montant reçu par chacun, la nature du projet financé et les résultats économiques et sociaux obtenus.

Dans le même esprit de refonte de la gouvernance du secteur, le ministre a fait part de sa volonté de revoir les modalités de distribution de l’aide publique afin de garantir davantage de clarté dans le choix des bénéficiaires et de lier le soutien aux résultats effectivement obtenus sur le terrain. Cette orientation concerne en particulier les programmes de soutien à l’élevage et à la reconstitution du cheptel national, qui exigent un suivi précis des fonds alloués et de leur contribution à l’amélioration de la situation du cheptel. Khalid Hatimi a également annoncé la publication prochaine d’un texte encadrant l’élevage et visant à améliorer les conditions de transport et de commercialisation, afin de corriger les dysfonctionnements de cette chaîne de production.

Ces annonces interviennent dans un contexte de forte pression sur les prix. Lors de la réunion de la commission, qui a duré une dizaine d’heures, les députés ont dénoncé la hausse persistante des prix des produits agricoles et alimentaires, malgré l’aide publique accordée au secteur. Ils ont aussi pointé le rôle des intermédiaires et des spéculateurs, qui dominent les circuits de commercialisation. Les interventions des groupes parlementaires ont porté sur la situation des petits et moyens agriculteurs et leur accès aux programmes d’aide, sur les inégalités dans la répartition des investissements et des projets, ainsi que sur l’équilibre entre les exigences de l’exportation et les besoins du marché national.

Ces interventions ont montré, selon le journal, la nécessité d’élargir l’évaluation à tous les maillons de la chaîne : production, stockage, transformation, commercialisation et distribution. Le succès de la politique agricole ne se mesure pas seulement au volume des investissements ou au nombre de projets réalisés, mais aussi à leurs effets sur la disponibilité des produits, la stabilité des prix, le revenu des producteurs et l’accès des consommateurs à une alimentation à prix raisonnable. Des parlementaires ont estimé que la hausse persistante des prix, malgré d’importantes enveloppes budgétaires, oblige à s’interroger sur la pertinence des choix retenus et sur les pertes liées aux dysfonctionnements de la commercialisation, à la faiblesse des infrastructures de stockage et de la chaîne du froid, ainsi qu’à la multiplication des intermédiaires entre le producteur et le consommateur.