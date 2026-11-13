Aide sociale directe: le gouvernement relève le minimum à 600 dirhams

Réuni jeudi, le Conseil de gouvernement a adopté un projet de décret relatif au régime d’aide sociale directe. «Le texte relève le montant de l’aide forfaitaire: le minimum passera de 500 à 600 dirhams à compter du 1er janvier 2027. Les autres augmentations seront programmées au cours des années suivantes, avec un horizon fixé à 1.000 dirhams en 2031», rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du weekend du 14 et 15 novembre.

Fatima Zahra El Mansouri a affirmé devant le Conseil que la protection du pouvoir d’achat des citoyens demeure la première priorité du gouvernement. Le porte-parole de l’exécutif a précisé, dans un communiqué diffusé lors d’un point de presse à l’issue de la réunion, qu’une commission avait été mise en place pour suivre l’évolution des prix. Il a ajouté que le soutien exceptionnel aux professionnels du transport routier se poursuivait.

La cheffe du gouvernement a par ailleurs souligné la nécessité de faire face à la hausse des prix des denrées alimentaires et des carburants. Elle a insisté sur l’approvisionnement régulier des marchés et sur la lutte contre la spéculation et le monopole. Dans ce cadre, elle a annoncé la suspension temporaire de l’octroi de nouvelles licences d’exportation de tomates, d’oignons et de pommes de terre. Cette décision traduit, a-t-elle dit, «le souci constant de protéger le marché national, tout en préservant les intérêts des agriculteurs et des partenaires du Royaume sur le continent africain». Elle a également rappelé l’importance d’un suivi quotidien des prix et d’une préparation anticipée du mois de Ramadan.

Selon Al Akhbar, cette décision s’inscrit dans le sillage des données présentées par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime et de la Souveraineté alimentaire, Khalid Hatimi, devant la commission des secteurs productifs de la Chambre des représentants, lors de la présentation du budget sous-sectoriel de son département. Le ministre y a avancé des explications à la hausse des prix de la tomate, en évoquant des perturbations dans le système de production agricole. «Le Maroc a perdu plus de la moitié des superficies consacrées à la culture de la tomate», a-t-il indiqué, et le virus du fruit rugueux brun de la tomate a provoqué la perte d’environ 30% de la récolte. Cela s’est répercuté sur le volume de l’offre sur les marchés et a accentué les pressions sur les prix.

Hatimi a rappelé que la tomate est un produit agricole sensible, difficile à stocker ou à congeler, ce qui rend le marché national très dépendant de la continuité de la production et de la disponibilité de la récolte à chaque période de la campagne. Dans la région de Chtouka-Aït Baha, la production s’étale généralement sur six mois, avant de se déplacer vers la zone d’Oualidia. Le ministre a fait état d’une solution technique visant à prolonger la période de production à Chtouka-Aït Baha de six à douze mois, ce qui améliorerait la régularité de l’approvisionnement et réduirait les périodes de pénurie qui pèsent sur l’offre et les prix.

À propos des exportations, il a insisté sur le fait que la satisfaction des besoins du marché national doit passer avant l’orientation vers les marchés extérieurs. Il a reconnu que l’export reste une option économique importante pour attirer les devises et renforcer la présence des produits marocains à l’international, mais pas au détriment de l’équilibre entre l’offre et la demande à l’intérieur du pays.

Ces éléments révèlent, relève le journal, un lien étroit entre le recul de la production agricole et la hausse des prix, en particulier lorsque la pénurie de récolte coïncide avec une demande intérieure soutenue et l’envoi d’une partie de la production vers l’étranger. Ils placent aussi le gouvernement face au défi de concilier la protection du pouvoir d’achat des citoyens, la défense des intérêts des agriculteurs et des exportateurs et les engagements commerciaux du Royaume.

La suspension des nouvelles licences d’exportation devrait servir de test pour mesurer la capacité des mesures gouvernementales à renforcer l’offre sur les marchés nationaux et à faire baisser les prix des légumes, notamment de la tomate et de l’oignon, des produits de base de la consommation quotidienne des ménages marocains. Lors de l’examen du budget sous-sectoriel du ministère de l’Agriculture, des parlementaires ont réclamé des mesures parallèles à cette suspension, afin de resserrer le contrôle des circuits de distribution et de combattre la spéculation et la multiplication des intermédiaires. Ils ont aussi plaidé pour la correction des déséquilibres qui marquent les chaînes de production et de commercialisation, de sorte que la hausse de l’offre ne se transforme pas en profits supplémentaires pour les spéculateurs et les intermédiaires sans se répercuter sur les prix payés par le consommateur.