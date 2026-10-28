Politique

Arrivée à Moscou de Fatima Ezzahra El Mansouri pour représenter le Roi au 3e Sommet Russie-Afrique

La cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, est arrivée, mercredi à Moscou, pour représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI au troisième Sommet Russie-Afrique.

La cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, est arrivée, mercredi à Moscou, pour représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI au troisième Sommet Russie-Afrique.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/10/2026 à 14h58

Les travaux du 3e Sommet et forum économique Russie-Afrique se sont ouverts, ce même jour dans la capitale russe, avec la participation de représentants des pays africains membres de l’Organisation des Nations Unies.

La délégation marocaine à ce Sommet, placé sous le thème «Pour la paix, la sécurité et le développement», comprend également le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et l’ambassadeur du Maroc en Russie, Lotfi Bouchaara.

Lire aussi : Russie-Afrique: les enjeux d’un sommet pour lequel Poutine sera entouré d’une vingtaine de chefs d’État africains

Le 3e Sommet Russie-Afrique a pour objectif de renforcer la coopération entre la Russie et les Etats africains dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment le commerce, l’investissement, l’énergie, l’agriculture et les technologies.

Il s’inscrit dans la continuité de ceux organisés à Sotchi en 2019 et à Saint-Pétersbourg en 2023, dans un contexte marqué par la volonté de Moscou et de ses partenaires africains d’élargir leur coopération dans les différents domaines.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/10/2026 à 14h58
#Roi Mohammed VI#Fatima Ezzahra El Mansouri#Moscou

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