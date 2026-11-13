Mohamed Benouda raconte ses rencontres avec Jensen Huang, le fondateur du géant Nvidia

Mohamed Benouda en discussion avec Jensen Huang, fondateur et PDG de Nvidia, le géant mondial des technologies de l'IA, le 20 octobre 2026, à l'occasion du GTC Berlin. Le groupe marocain y a présenté sa plateforme Fusion AI In-a-Box.

L’actualité a brutalement replacé Jensen Huang sous les projecteurs. Jeudi 12 novembre 2026, le cofondateur et directeur général de Nvidia a quitté ses fonctions, après 33 années passées à la tête du géant américain des semi-conducteurs. Son départ intervient dans un contexte de forte controverse, à la suite de révélations sur deux relations extraconjugales présumées, dont l’une avec une femme d’affaires chinoise soupçonnée par les autorités américaines d’entretenir des liens avec les services de renseignement de Pékin. Ces accusations ont alimenté les interrogations sur la gouvernance du groupe et ses éventuelles implications en matière de sécurité.

La nouvelle a provoqué une onde de choc à Wall Street. Sur l’ensemble de la semaine, le groupe a vu sa capitalisation boursière fondre d’environ 550 milliards de dollars, sous l’effet conjugué des révélations et des incertitudes entourant son avenir. La secousse a également pesé sur les valeurs technologiques américaines, tant Nvidia est devenu incontournable dans l’écosystème mondial de l’intelligence artificielle.

Dans ce contexte, les deux rencontres de Mohamed Benouda, président fondateur d’ABA Technology, avec Jensen Huang prennent une résonance particulière. À Paris, en juin 2025, puis à Berlin, en octobre 2026, l’entrepreneur marocain a pu présenter au patron de Nvidia une technologie développée par son groupe et mesurer l’intérêt porté à son évolution. Entre ces deux rendez-vous, ABA Technology a consolidé ses liens avec le géant américain, jusqu’à intégrer son réseau mondial de partenaires. Ces échanges prennent aujourd’hui une dimension supplémentaire, alors que Jensen Huang incarnait encore, il y a quelques jours, l’une des figures les plus influentes de l’industrie technologique mondiale.

Mohamed Benouda échange avec Jensen Huang, fondateur de Nvidia, le 20 octobre 2026, en marge du GTC Berlin, où le groupe marocain a présenté sa plateforme Fusion AI In-a-Box.

L’histoire mérite d’être racontée. Fondée en 1993 par Jensen Huang, l’entreprise américaine est devenue un acteur incontournable de l’intelligence artificielle, grâce notamment à ses processeurs graphiques et à ses infrastructures de calcul accéléré. Son dirigeant est devenu l’une des figures les plus emblématiques de cette révolution technologique.

Entre ABA Technology et Nvidia, le rapprochement s’est construit par étapes. Le groupe marocain a engagé dès 2024 une démarche de rapprochement technologique avec Nvidia. En novembre 2025, il a franchi un nouveau cap en intégrant le NVIDIA Partner Network (NPN), en qualité de Solution Provider. Cette reconnaissance l’inscrit dans le réseau international de partenaires du géant américain.

Fondé et dirigé par Mohamed Benouda, ABA Technology intervient dans les technologies numériques et industrielles, à la croisée de l’intelligence artificielle, de l’Internet des objets et des systèmes industriels et de défense. Son ambition est de concevoir et de déployer des solutions capables de répondre aux besoins concrets des entreprises et des organisations, tout en développant une expertise technologique depuis le Maroc.

C’est dans cette logique qu’a été conçu Fusion Computing System, devenu ensuite le socle de la nouvelle offre Fusion AI In-a-Box. Une aventure entrepreneuriale et technologique que son fondateur a pu évoquer directement avec Jensen Huang.

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Le premier rendez-vous remonte au 11 juin 2025, lors d’une soirée organisée par Nvidia à l’occasion du GTC Paris. Le groupe américain avait réuni ses partenaires technologiques internationaux pour présenter ses orientations et échanger sur les projets en cours.

Mohamed Benouda se souvient d’une atmosphère particulièrement détendue.

«Jensen prenait la parole de manière informelle, avec cette capacité à rendre accessibles des sujets technologiques complexes. J’étais au premier rang. À la fin de son intervention, je me suis approché de lui et nous avons échangé sur le Fusion Computing System que nous développions chez ABA Technology.»

Un premier contact avait déjà ouvert la voie en 2024. Les équipes d’ABA Technology avaient commencé à travailler avec l’écosystème Nvidia en 2024. Le groupe marocain avait alors présenté son innovation à Deepu Talla, vice-président et directeur général chargé de la robotique et de l’Edge Computing.

«Notre idée était de réunir dans une même box différentes capacités de calcul -GPU, CPU et NPU- pour permettre aux organisations de déployer leurs propres solutions d’intelligence artificielle, notamment à partir de modèles ouverts, tout en conservant la maîtrise de leurs données et de leurs opérations.»

Le concept avait retenu l’attention de Deepu Talla, qui avait encouragé l’entreprise à poursuivre ses travaux avec ses équipes, notamment Davide et Charbel.

«Lorsque j’ai abordé Jensen à Paris, je pouvais donc lui parler d’un projet qui avançait déjà avec ses collaborateurs.»

Au-delà de l’échange professionnel, Mohamed Benouda garde un souvenir très précis de la personnalité de Jensen Huang.

«Un homme souriant, joyeux et très courtois. C’est ce qui m’a immédiatement marqué. Vous avez devant vous une personnalité qui occupe une place considérable dans la transformation technologique mondiale, et l’échange reste simple et naturel.»

Il poursuit : «Sa vision impressionne, bien sûr. Mais dans une rencontre personnelle, ce sont aussi les petites choses que l’on retient: sa manière de vous accueillir, d’écouter ce que vous lui présentez et d’entrer dans la conversation… Cette première soirée m’a laissé le souvenir d’un dirigeant accessible, qui conserve un plaisir visible à parler de technologie et de ce que l’on peut construire avec elle.»

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Entre cette première rencontre et le rendez-vous de Berlin, ABA Technology a poursuivi son rapprochement avec le groupe américain.

En novembre 2025, l’entreprise marocaine annonce son intégration au NVIDIA Partner Network en qualité de Solution Provider. Cette étape vient consolider l’alliance engagée un an auparavant et inscrit ABA Technology dans l’écosystème international de partenaires de Nvidia.

Pour le groupe marocain, l’enjeu est de pouvoir mobiliser les technologies et les infrastructures du géant américain pour développer ses propres solutions d’intelligence artificielle, adaptées notamment aux besoins des entreprises et des organisations publiques.

L’ambition est également de développer une expertise locale sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’IA, en évitant que les entreprises et les organisations publiques soient systématiquement dépendantes de plateformes externes pour exploiter leurs données.

C’est dans cette perspective qu’ABA Technology lance, en avril 2026, Fusion AI In-a-Box, une nouvelle génération de solutions intégrant logiciels d’intelligence artificielle et infrastructures de calcul.

Berlin, le moment de la signature «To ABA»

Le deuxième rendez-vous avec Jensen Huang intervient le 20 octobre 2026, au GTC Berlin. Cette fois, Mohamed Benouda arrive avec une réalisation concrète à présenter.

«Entre-temps, notre projet avait beaucoup évolué. Nous avions officiellement lancé Fusion AI In-a-Box en avril 2026, avec deux usages complémentaires: une Factory pour transformer les besoins métier en solutions d’IA qualifiées et déployables, et une plateforme Execution pour faire fonctionner ces solutions dans leur ensemble, des données aux applications, en passant par les modèles, les agents et les workflows.»

La présentation de cette technologie dans le cadre du grand rendez-vous international organisé par Nvidia constitue une étape importante pour les équipes marocaines.

«Chez Nvidia, le niveau d’exigence technologique est très élevé. Pour poursuivre une collaboration et contribuer à la conception de projets, il faut avancer, démontrer et apporter quelque chose. Présenter notre travail dans ce cadre avait donc une importance particulière pour nos équipes.»

Mais le moment le plus marquant de cette rencontre reste sans doute celui immortalisé par une vidéo. Jensen Huang signe la box d’ABA Technology et y ajoute une courte dédicace : «To ABA».

La scène a une portée symbolique pour Mohamed Benouda et ses équipes, qui ont porté le projet depuis ses premières étapes. «Pour nous, qui avions porté le projet depuis ses premières étapes, c’était un moment de fierté et d’émotion.»

Derrière cette séquence, il y a surtout un échange autour de la technologie présentée. «Jensen Huang voulait comprendre les fonctionnalités, le marché auquel nous nous adressions et la manière dont nous avions réuni le logiciel d’intelligence artificielle et l’infrastructure de calcul dans un même système.»

«J’ai senti qu’il appréciait particulièrement notre volonté d’industrialiser la fabrication des solutions d’IA: réduire le temps nécessaire pour passer d’un besoin métier à une application opérationnelle, mais aussi mieux maîtriser son coût d’exécution, notamment le coût du token», ajoute Benouda.

La discussion porte également sur les perspectives internationales de cette technologie.

«Il nous a encouragés à viser le marché mondial. Nous avons notamment échangé sur notre positionnement dans l’IA souveraine, qu’il voyait comme une orientation d’avenir. Recevoir cet encouragement à ce moment de notre parcours avait beaucoup de valeur pour nous.»

Le Maroc au cœur de la conversation

L’autre dimension de cette rencontre concerne le Maroc. Mohamed Benouda explique avoir voulu profiter de cet échange pour présenter à Jensen Huang les transformations économiques et industrielles du Royaume, ainsi que ses ambitions dans le domaine de l’intelligence artificielle.

«Nous lui avons indiqué que nous étions, à notre connaissance, le seul partenaire africain présent dans ce cadre.» L’entrepreneur a notamment mis en avant les atouts du Royaume, tant sur le plan humain qu’industriel et logistique.

«Je lui ai parlé des talents marocains et de la transformation que connaît notre pays sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. J’ai évoqué l’automobile, l’aéronautique et les infrastructures, notamment Tanger Med, sans oublier que désormais nous avons un ministère de l’IA et que Sa Majesté met en avant ce secteur comme critique et stratégique pour le pays: des exemples qui montrent la capacité du Maroc à construire des écosystèmes industriels et numériques et à prendre sa place dans des chaînes de valeur mondiales.»

Pour Mohamed Benouda, l’enjeu dépasse largement la réussite commerciale de son entreprise.

«La conversation a porté sur une ambition qui me tient à cœur: faire du Maroc une véritable nation de l’intelligence artificielle, capable de jouer un rôle de premier plan à l’échelle régionale.»

Cette ambition suppose, selon lui, de réunir plusieurs conditions: former les compétences, développer les capacités de calcul, faire émerger des entreprises technologiques nationales et permettre aux jeunes pousses de concevoir leurs propres solutions.

«Le Maroc peut développer des compétences sur toute la chaîne de valeur de l’IA, depuis les données et le calcul jusqu’aux modèles, aux agents et à l’exécution des applications.»

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Mohamed Benouda tient toutefois à rappeler que la relation avec Nvidia ne repose pas uniquement sur ses échanges avec son fondateur.

«La relation s’est construite dans la durée avec les équipes de Nvidia. Ces dernières ont joué un rôle important dès la présentation de notre concept en 2024, puis les échanges avec ses collaborateurs nous ont permis de poursuivre le développement.»

Les deux rencontres avec Jensen Huang ont néanmoins donné une dimension particulière à cette histoire.

«À Paris, je lui présentais notre démarche. À Berlin, je pouvais lui montrer ce qu’elle était devenue.»

La signature «To ABA» restera certainement l’image la plus marquante de ces deux rendez-vous. Mais le fondateur du groupe marocain insiste sur ce qu’il considère comme le véritable enseignement de cette rencontre. «Ce que je retiens surtout, c’est l’échange autour du produit, les questions qu’il nous a posées et son encouragement à porter notre ambition à l’international. J’y vois aussi une forme de reconnaissance de la capacité de nos équipes à délivrer, de la qualité de notre travail et de l’esprit pionnier qui anime Fusion AI. Pour une équipe marocaine qui construit sa propre technologie, ce sont des moments qui comptent», conclut Benouda.