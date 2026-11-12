Nvidia: Jensen Huang démissionne de son poste de directeur général

Le conseil d’administration de Nvidia a indiqué dans un communiqué que Jensen Huang quittait ses fonctions de président, directeur général et d’administrateur, avec effet immédiat.

La sanction a été sans appel sur le marché boursier: le titre Nvidia a dégringolé de 13% à l’ouverture de la Bourse de New York, avant de se reprendre (-5,12% vers 16H00 GMT).

Le groupe a vu partir en fumée environ 500 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis l’éclatement ce week-end du scandale.

💻 Le patron de Nvidia, Jensen Huang, a démissionné de son poste de directeur général, mettant fin à 33 années passées à la tête du groupe, après des révélations sur deux relations extraconjugales, dont l'une avec une femme accusée d'espionnage au profit de la Chine ⤵️ pic.twitter.com/UoMa4pa46r — Agence France-Presse (@afpfr) November 12, 2026

La directrice financière, Colette Kress, assurera l’intérim à la direction générale le temps que le conseil d’administration lui trouve un successeur permanent.

Donald Trump a réagi dans la foulée, appelant à désigner Tim Cook, président du conseil d’administration d’Apple, à la tête de Nvidia.

«Maintenant que le patron de Nvidia Jensen Huang, qui a fait un boulot fantastique, a démissionné, il n’y a qu’un homme pour prendre sa place - Tim Cook d’Apple. Une légende remplace une légende», a écrit sur Truth Social le président américain.

Âgé de 63 ans et connu pour son allure décontractée, Jensen Huang avait cofondé Nvidia, qu’il dirigeait depuis sa création, en 1993, faisant de l’entreprise le premier concepteur au monde de puces utilisées pour entraîner et faire tourner les modèles d’intelligence artificielle (IA).

«Le conseil d’administration et l’entreprise remercient Jensen pour sa contribution inestimable à la société et à l’ensemble du secteur», est-il écrit dans le communiqué.

«Le conseil d’administration a pleinement confiance en Colette et dans l’équipe dirigeante, et nous nous attendons à ce que les activités de l’entreprise (...) se poursuivent sans interruption», a déclaré son nouveau président Harvey Jones, cité dans le communiqué. L’entreprise n’a pas précisé les raisons du départ de M. Huang.

Pour l’heure, il reste le principal actionnaire individuel de Nvidia, détenant environ 3,6% du capital du groupe, selon les derniers documents financiers communiqués aux actionnaires.

Deux affaires

L’Américano-Taïwanais a admis durant le week-end avoir été «infidèle à (sa) femme», en se disant prêt à en assumer les conséquences. Une relation extraconjugale impliquant Alice Huang, une cadre d’entreprise chinoise soupçonnée d’être une espionne à la solde de Pékin, selon le renseignement américain, ce que la Chine dément catégoriquement.

🇺🇸 🇨🇳 🖥️ ⚖️ Tech titan Jensen Huang faced fresh turmoil on Tuesday as shareholders sued him and his firm for allegedly misleading them over his affair with an accused Chinese spy https://t.co/Qerf1tLhJ2 pic.twitter.com/gDOkya56Vk — AFP News Agency (@AFP) November 10, 2026

De son côté, la société de centres de données Megaspeed International, basée à Singapour et dont Alice Huang a été une cadre dirigeante jusqu’en novembre 2023, a assuré jeudi qu’elle coopérerait «de manière constructive» avec les autorités américaines.

Alice Huang et Jensen Huang n’ont aucun lien de parenté.

Le New York Times a aussi rapporté mercredi que Jensen Huang était impliqué dans une deuxième liaison extraconjugale, cette fois avec une subordonnée, la vice-présidente de Nvidia chargée de la santé, Kimberly Powell.

Qui pour le remplacer?

Jensen Huang avait à plusieurs reprises évité de désigner un successeur lorsque la question lui était posée.

Colette Kress a rejoint Nvidia en tant que directrice financière en 2013, après avoir passé près de 25 ans à occuper des fonctions financières au sein d’entreprises telles que Cisco et Microsoft.

Nvidia a par ailleurs indiqué que ses résultats trimestriels seront publiés comme prévu le 17 novembre.

La décision sur le remplacement de M. Huang «reste à prendre, les enquêtes sont toujours en cours et la conférence téléphonique avec les investisseurs sur les résultats (de Nvidia) mardi prochain sera probablement la plus importante de l’histoire de l’entreprise», estime dans une note Mark Malek, analyste de Siebert Financial.

En réponse à une publication sur les réseaux sociaux lui suggérant d’embaucher Jensen Huang après son départ de Nvidia, le patron de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que ce serait «un honneur» de le faire.

That would be an honor — Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2026