Casablanca plongée dans le noir: ce que l’on sait

Une vue du Boulevard Zerktouni, mercredi 11 novembre à la tombée de la nuit, alors que le centre de Casablanca est privé d'électricité. (A.Gadrouz/Le360)

Une importante coupure d’électricité a touché, mercredi peu après 17h, plusieurs quartiers de Casablanca, à la suite des fortes intempéries qui affectent la métropole et plusieurs régions de la côte atlantique.

Selon les informations recueillies par Le360 auprès d’une source bien informée, la violente tempête a provoqué un incident affectant l’alimentation des postes électriques de Dar Bouazza et d’Ouled Haddou. Ces installations desservent plusieurs secteurs de la partie sud de la métropole. Leur perturbation est à l’origine de l’interruption de l’alimentation électrique.

Les quartiers du Maârif, de Sidi Maârouf, d’Anfa, de Californie, du centre-ville, de Hay Hassani et de Dar Bouazza figurent parmi les secteurs touchés.

Face à cette situation, les équipes de la Société régionale multiservices Casablanca-Settat (SRM) et de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) sont intervenues en urgence afin de rétablir progressivement le service. Environ 50% des clients concernés ont ainsi été réalimentés dans un premier temps. À l’heure où nous metions en ligne, les opérations se poursuivent pour assurer le retour à la normale dans les secteurs encore privés de courant.

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La coupure a provoqué d’importantes perturbations, d’autant qu’elle est survenue en pleine heure de sortie des bureaux. Le360 a constaté de visu les conséquences de cette interruption de l’alimentation électrique. Le tramway s’est retrouvé à l’arrêt, tandis que les feux de signalisation ont cessé de fonctionner, compliquant considérablement la circulation.

Sur les principaux boulevards de la métropole, les embouteillages se sont rapidement multipliés, avec une circulation quasiment paralysée sur certains axes. Dans plusieurs immeubles, les ascenseurs se sont également retrouvés à l’arrêt. Seuls quelques établissements, notamment les sièges de banques et de compagnies d’assurance, ont conservé leur éclairage. Dans les rues plongées dans l’obscurité, les sirènes des ambulances ont ajouté à l’inquiétude ambiante.

Casablanca plongée dans le noir. (A.Gadouz/Le360)

Les intempéries ont également eu des répercussions sur l’activité portuaire. Le360 apprend que, par mesure de précaution, les navires qui se trouvaient au port de Casablanca ont été sortis du port dans la matinée et placés en rade, afin d’éviter tout incident lié aux conditions météorologiques. L’activité portuaire est actuellement quasiment à l’arrêt, dans l’attente d’une amélioration des conditions.