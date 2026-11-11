Economie

Immobilier: Addoha décroche le feu vert pour opérer en Arabie saoudite

Anas Sefrioui, PDG du groupe Addoha.. (c)Saad@tazi.net

Revue de presseLe groupe Addoha a obtenu l’agrément de la National Housing Company saoudienne pour participer, en tant que développeur partenaire, à des projets résidentiels dans le Royaume. Une première pour un promoteur marocain et ouest-africain. Cet article est une revue de presse tirée de Challenge.

Par La Rédaction
Le 11/11/2026 à 18h28

Le groupe Addoha franchit une nouvelle étape dans son expansion internationale. Le promoteur immobilier, coté à la Bourse de Casablanca, a obtenu l’agrément de la National Housing Company (NHC), organisme public saoudien, pour prendre part à des projets résidentiels en Arabie saoudite en tant que développeur partenaire. C’est ce que rapporte le magazine Challenge dans son édition du 12 novembre. Addoha devient ainsi le premier promoteur marocain et ouest-africain à obtenir cette qualification.

Dans un communiqué publié le 9 novembre sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), le groupe présente cet agrément comme une étape importante. Il lui ouvre la voie à des projets résidentiels au sein des destinations urbaines développées par la NHC à Riyad, et lui permettra d’évaluer de futurs investissements sur le marché saoudien du logement.

Une délégation d’Addoha s’est rendue au siège de la NHC pour y rencontrer ses principaux dirigeants. Elle a également visité deux des plus grands projets urbains de l’organisme: Khuzam, au nord de Riyad, et Al Fursan, au nord-est de la capitale. Ces quartiers intégrés sont conçus pour répondre aux besoins quotidiens de leurs habitants et améliorer leur cadre de vie.

Pour Anas Sefrioui, PDG du groupe, cet agrément traduit la volonté d’Addoha de saisir les opportunités d’un marché résidentiel saoudien en plein essor. Le groupe entend approfondir ses échanges avec la NHC et identifier les projets auxquels son savoir-faire pourrait contribuer.

Fondé en 1988, Addoha figure parmi les principaux promoteurs immobiliers du Royaume. Présent sur tous les segments, du logement social au haut standing, il a livré près de 300.000 logements au Maroc. Le groupe développe aussi des programmes résidentiels en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Guinée et au Gabon. Avec l’Arabie saoudite, il pose désormais un pied au Moyen-Orient.

Par La Rédaction
Le 11/11/2026 à 18h28
#Immobilier#Addoha#Arabie Saoudite

LEs contenus liés

International

Côte d’Ivoire. 20 programmes à 1.336,7 milliards de FCFA: le Marocain Addoha se bâtit une solide réputation de constructeur de logements. Témoignages.

Economie

Côte d’Ivoire. Se loger dans le Grand Abidjan: le groupe Addoha, pilier de la dynamique immobilière

Economie

150.000 m² de surface et un C.A de 3 milliards de dirhams: Addoha sécurise un foncier stratégique au cœur d’Abidjan

Economie

Au Maroc et ailleurs, Addoha renoue avec les bénéfices

Articles les plus lus

1
OCP: 31 milliards de dirhams de soufre en neuf mois, le prix d’un manque de clairvoyance
2
Odeurs nauséabondes à Casablanca: l’ANP face à ses responsabilités
3
EN DIRECT. Budget 2027: les dernières infos
4
Quatre ans de prison pour l’ancien président de la Mutuelle des fonctionnaires, Abdelmoula Abdelmoumni
5
Sahara: le Polisario décrète une «mobilisation générale»… de papier
6
Incendies, sécheresse, eau polluée: le Maroc, coupable de service du régime algérien
7
«Acabeuh, Acabeuh…» ou la bêtise de la foule
8
Sahara. Le veto russe n’est pas la cause du blocage mais «c’est plutôt l’attitude politique d’un pays voisin: l’Algérie», affirme Omar Hilale
Revues de presse

Voir plus