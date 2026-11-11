Immobilier: Addoha décroche le feu vert pour opérer en Arabie saoudite

Le groupe Addoha franchit une nouvelle étape dans son expansion internationale. Le promoteur immobilier, coté à la Bourse de Casablanca, a obtenu l’agrément de la National Housing Company (NHC), organisme public saoudien, pour prendre part à des projets résidentiels en Arabie saoudite en tant que développeur partenaire. C’est ce que rapporte le magazine Challenge dans son édition du 12 novembre. Addoha devient ainsi le premier promoteur marocain et ouest-africain à obtenir cette qualification.

Dans un communiqué publié le 9 novembre sur le site de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), le groupe présente cet agrément comme une étape importante. Il lui ouvre la voie à des projets résidentiels au sein des destinations urbaines développées par la NHC à Riyad, et lui permettra d’évaluer de futurs investissements sur le marché saoudien du logement.

Une délégation d’Addoha s’est rendue au siège de la NHC pour y rencontrer ses principaux dirigeants. Elle a également visité deux des plus grands projets urbains de l’organisme: Khuzam, au nord de Riyad, et Al Fursan, au nord-est de la capitale. Ces quartiers intégrés sont conçus pour répondre aux besoins quotidiens de leurs habitants et améliorer leur cadre de vie.

Pour Anas Sefrioui, PDG du groupe, cet agrément traduit la volonté d’Addoha de saisir les opportunités d’un marché résidentiel saoudien en plein essor. Le groupe entend approfondir ses échanges avec la NHC et identifier les projets auxquels son savoir-faire pourrait contribuer.

Fondé en 1988, Addoha figure parmi les principaux promoteurs immobiliers du Royaume. Présent sur tous les segments, du logement social au haut standing, il a livré près de 300.000 logements au Maroc. Le groupe développe aussi des programmes résidentiels en Côte d’Ivoire, au Sénégal, en Guinée et au Gabon. Avec l’Arabie saoudite, il pose désormais un pied au Moyen-Orient.