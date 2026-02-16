150.000 m² de surface et un C.A de 3 milliards de dirhams: Addoha sécurise un foncier stratégique au cœur d’Abidjan

Le groupe Addoha poursuit son développement international en franchissant une nouvelle étape stratégique avec la conclusion, le 13 février 2026, de l’acquisition d’un foncier d’exception situé au cœur d’Abidjan, en Côte d’Ivoire. Implanté dans la très dynamique Zone 4, ce site accueillera un programme immobilier mixte d’envergure appelé à devenir une référence sur le marché ivoirien.

Le projet prévoit la réalisation d’un ensemble moderne et structurant comprenant un centre commercial, des espaces de bureaux ainsi que quatre tours résidentielles haut de gamme en R+20, baptisées «Les Tours Éléphants». L’ensemble développera plus de 150.000 m² de surface utile et devrait générer un chiffre d’affaires prévisionnel supérieur à 3 milliards de dirhams, avec un niveau de rentabilité attendu particulièrement soutenu, indique le groupe dans un communiqué. Cette implantation dans l’un des pôles économiques les plus attractifs de la capitale économique ivoirienne s’inscrit dans un contexte de forte demande sur les segments du commerce, des bureaux et du résidentiel premium.

À travers cette opération, le Groupe renforce sa présence sur un actif rare et consolide son ambition d’expansion en Afrique de l’Ouest, notamment en Côte d’Ivoire, au Sénégal et en Guinée, tout en poursuivant son déploiement en Afrique centrale, notamment au Gabon et au Cameroun.

Cette dynamique continentale s’accompagne parallèlement d’un renforcement significatif du pipeline de développement au Maroc. Dans ce cadre, le Groupe a récemment autorisé le lancement du programme Blanca City Park, situé sur la Rocade Sud-Ouest de Dar Bouazza à Casablanca. Ce projet stratégique, dédié au développement de logements de standing, présente un potentiel de chiffre d’affaires estimé à près de 12 milliards de dirhams et vient conforter le positionnement du Groupe sur le segment résidentiel haut de gamme au sein de la métropole économique marocaine.

Le Groupe poursuit également sa contribution aux programmes d’habitat social à travers l’adjudication de plus de 5.000 logements de recasement répartis entre Rabat, Marrakech et Casablanca. Ce programme représente un chiffre d’affaires prévisionnel estimé à 1,2 milliard de dirhams et illustre l’engagement du Groupe en faveur du développement urbain inclusif.

Sur le plan opérationnel, la production en cours au Maroc et en Afrique de l’Ouest dépasse désormais 23.000 unités, correspondant à un chiffre d’affaires sécurisé supérieur à 10 milliards de dirhams. Ce volume d’activité confère au Groupe une visibilité pluriannuelle solide. Porté par la montée en puissance de ses nouveaux projets et par un repositionnement progressif vers des segments à plus forte valeur ajoutée, le Groupe anticipe une progression significative de son chiffre d’affaires et de ses résultats dès l’exercice 2025, confirmant la pertinence de sa stratégie de croissance et de diversification géographique.