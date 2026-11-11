Incendies, sécheresse, eau polluée: le Maroc, coupable de service du régime algérien

Une image attribuée au oued Mouilah, qui alimente le barrage de Hammam Boughrara, près de Maghnia, en Algérie.

Mardi 10 novembre, sur instruction d’Abdelmadjid Tebboune, cinq ministres ont débarqué dans la wilaya de Tlemcen, conduits par Brahim Merad, ministre d’État et ministre de l’Intérieur. Motif: la pollution de l’oued Mouilah, qui alimente le barrage de Hammam Boughrara, près de Maghnia. Selon la dépêche de l’agence officielle APS, publiée sur sa chaîne, il s’agissait de constater la pollution causée par «les eaux usées, les déchets et les polluants venant du Maroc».

Sur place, le ministre a parlé d’«opérations criminelles», d’une «agression manifeste», d’un «acte délibéré», et promis que «le dossier arrivera aux instances internationales», selon le site Awras. Selon TSA, il a dénoncé «un acte hostile», qualifié la pollution de «préméditée», accusé le Maroc de vouloir «exterminer la nature» et lancé: «Nous ferons face à cette agression afin de sauvegarder l’environnement.» Des normes dépassées «des dizaines de fois, parfois des centaines de fois», a-t-il ajouté, sans publier un seul chiffre. Le quotidien El Khabar a résumé la doctrine: «Les autorités marocaines polluent délibérément le cours de l’oued».

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L’accusation n’a rien d’un accident. Elle s’inscrit dans une longue liste. En août 2021, alors que des incendies ravageaient la Kabylie, la présidence algérienne les imputait à des groupes soutenus, selon elle, par «le Maroc et l’entité sioniste». Quelques jours plus tard, Alger rompait ses relations diplomatiques avec Rabat. En mai 2024, en pleine coupure d’eau qui privait 200.000 foyers de l’Oranie, le ministre de l’Hydraulique accusait un «État voisin» d’assécher délibérément les barrages de la frontière ouest, comme l’avait rapporté Le360. La même année, des incendies de forêt et jusqu’aux pelouses abîmées d’Alger étaient mis sur le compte du voisin. Le feu, le manque d’eau, et maintenant l’eau sale: tout ce qui va mal en Algérie finit, tôt ou tard, par venir du Maroc.

Un film à charge

Cette fois, le régime a mobilisé sa télévision. Le jour même de la visite ministérielle, la télévision publique a diffusé un reportage de près de trois minutes au titre sans nuance: «Pollution hydrique transfrontalière… un crime contre l’environnement et l’homme».

تلمسان - مجرى وادي مويلح | تلوث مائي عابر للحدود.. جريمة ضد البيئة والإنسان pic.twitter.com/sRmpWPxgyQ — Télévision Algérienne-التلفزيون العمومي الجزائري (@entv_dz) November 10, 2026

Drone au-dessus de l’oued, carte animée, témoignages d’agriculteurs, images de crue: tout y est, sauf une preuve.

Plusieurs plans, vers 0:26, 1:38 et 1:41, montrent une crue d’eau boueuse qui déferle sur un seuil, puis une berge jonchée de bouteilles et de sacs plastiques. Ces images portent un logo différent de celui de la chaîne, ce qui laisse penser qu’il s’agit d’archives. Une crue chargée de boue n’a rien d’une pollution industrielle, et les sacs plastiques sur une berge sont des ordures ménagères.

Vers 1:41: déchets ménagers sur la berge, sous un logo différent de celui de la chaîne.

La carte animée diffusée vers 1:28 trace en rouge le chemin de la pollution, d’une «zone industrielle» d’Oujda jusqu’au barrage. Mais elle place aussi, sur ce même parcours, la ville algérienne de Maghnia, que l’oued longe avant d’atteindre la retenue. Les eaux usées d’une agglomération algérienne rejoignent donc elles aussi le barrage. La télévision le montre, sans le dire.

Vers 1:28: la carte de la télévision publique place Maghnia sur le parcours de l’oued, entre la frontière et le barrage.

Le rapport qui dit le contraire

Surtout, vers 1:48, la caméra s’attarde sur la conclusion d’un rapport d’analyse. Le texte, en français, est parfaitement lisible: «L’eau du barrage Hammam Boughrara a une qualité physico-chimique mauvaise ne pouvant servir à la production d’eau potable qu’après élimination totale des algues, réduction de la matière organique, traitement classique et une filtration sur charbon et désinfection». Le paragraphe précédent précise que les dépassements concernent «la couche inférieure» du lac: oxygène dissous, ammonium et phosphates.

Capture du reportage de la télévision publique algérienne (vers 1:48): la conclusion du rapport ne mentionne ni le Maroc, ni les métaux lourds.

Ce diagnostic porte un nom: l’eutrophisation. Un lac de barrage trop bas, saturé de nutriments, voit ses algues proliférer et son eau de fond manquer d’oxygène. C’est le mal ordinaire des retenues mal entretenues et des eaux usées mal traitées. Le document filmé par la télévision ne cite ni le Maroc, ni des rejets industriels, ni les métaux lourds, ni le cadmium brandi par El Khabar. Il dit que l’eau du barrage est mauvaise et qu’il faut la traiter, ce qui relève d’abord de l’exploitant algérien. Vers 2:02, le même reportage montre d’ailleurs une retenue à un niveau visiblement bas, berges largement découvertes.

Vers 2:02: le barrage de Hammam Boughrara, berges découvertes.

Même les chiffres varient au gré du récit. La presse algérienne parle de «deux millions» d’habitants menacés. Une étude de 2021 citée par l’AFP, reprise par Quartz, évoque un barrage de 177 millions de mètres cubes desservant plus de 1,2 million de personnes.

Le fond de l’affaire est ailleurs. L’Algérie vit au rythme des coupures d’eau et des citernes, malgré les promesses de dessalement répétées par Tebboune. Stations d’épuration défaillantes, réseaux qui fuient, barrages envasés: tout cela relève de la seule responsabilité du régime. Il est plus commode d’envoyer cinq ministres et une équipe de télévision désigner le Maroc que d’expliquer pourquoi, en 2026, l’eau d’un barrage de l’Ouest n’est plus potable sans traitement lourd.

Le régime promet de saisir les instances internationales. Il lui faudra alors produire autre chose qu’un reportage, et publier ses analyses. Celle que sa télévision a filmée ne parle pas d’agression marocaine. Elle parle d’algues. Mais l’essentiel est ailleurs. Incapable de garantir une eau potable à ses citoyens, d’épurer ses eaux usées, d’entretenir ses barrages ou d’éteindre ses incendies, le régime algérien ne sait plus faire qu’une chose: désigner un ennemi extérieur. Hier le feu, puis la sécheresse, aujourd’hui l’eau du robinet. Demain, autre chose. Tant que le Maroc tiendra le rôle du coupable, personne à Alger n’aura de comptes à rendre.