Le parti espagnol Vox met la pression sur les importations d’huile d’olive marocaine

Le 9 novembre, le parti espagnol Vox est parvenu à faire inscrire à l’ordre du jour du Parlement européen un débat urgent sur la croissance des importations de l'huile d'oilve en provenance du Sud.(photo d'illustration). DR

L’huile d’olive marocaine est désormais au cœur des tiraillements politiques et commerciaux au sein des institutions européennes. Le 9 novembre, le parti espagnol Vox est parvenu à faire inscrire à l’ordre du jour du Parlement européen un débat urgent sur la croissance des importations de ce produit en provenance du Sud.

«Selon des médias espagnols, cette initiative a provoqué un différend politique au sein de la commission des pétitions du Parlement européen, les représentants du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) ayant auparavant voté contre l’examen du dossier selon la procédure d’urgence. Le dossier sera néanmoins débattu en janvier», rapporte Assabah dans son édition de ce mercredi 11 novembre.

Vox demande à la Commission européenne de renforcer la surveillance des importations d’huile d’olive marocaine et de vérifier dans quelle mesure celles-ci respectent les normes sanitaires et environnementales en vigueur au sein de l’Union européenne. Le parti espagnol fait notamment référence aux résidus de pesticides et aux produits utilisés dans la production, ainsi qu’à la traçabilité de l’origine des produits et à la vérification des données concernant leurs producteurs.

Vox évoque également les écarts de coûts de production, de conditions de travail et d’exigences environnementales entre les agriculteurs marocains et leurs homologues européens, estimant que ces différences exposent les producteurs espagnols à une concurrence inégale. Ces demandes s’appuient sur la hausse notable des achats espagnols d’huile d’olive: les importations sont passées de 103 tonnes entre janvier et avril 2025 à plus de 10 000 tonnes sur la même période en 2026.

«Cette évolution intervient dans un contexte d’amélioration relative de la production marocaine d’huile d’olive, après plusieurs saisons difficiles dues à des années de sécheresse successives, alors que le marché européen demeure la principale destination des produits agricoles marocains», écrit Assabah.

Cependant, la transmission du dossier au Parlement ne signifie pas qu’une décision a été adoptée pour interdire l’huile marocaine ou imposer de nouvelles taxes. Par ailleurs, les allégations de non-respect des normes européennes n’ont, à ce jour, été confirmées par les résultats d’aucune enquête officielle rendue publique.