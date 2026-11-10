Prêts de la Banque mondiale: l’Intérieur passe au crible les comptes de la commune de Casablanca

Des commissions de l’Inspection générale de l’administration territoriale (IGAT), relevant du ministère de l’Intérieur, ont entamé un contrôle financier et administratif à la commune de Casablanca. Leur cible: les prêts consentis par la Banque mondiale à la capitale économique. C’est ce que rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mercredi 11 novembre. La mission doit établir comment ces crédits ont été dépensés et si les projets de développement prévus par la convention conclue avec l’institution internationale ont bien été réalisés.

Selon une source au Conseil de la ville citée par le journal, les inspecteurs se concentrent sur le suivi de l’exécution de deux conventions de financement. La première porte sur un prêt de 172 millions d’euros, contracté sous la présidence de l’ancien maire Abdelaziz El Omari. La seconde concerne un financement additionnel de 94,7 millions d’euros, destiné à un programme d’appui à la commune et signé sous le mandat de l’actuelle maire, Nabila Rmili.

Le premier prêt revêt une importance particulière, souligne Al Ahdath Al Maghribia, car il est lié au financement du Plan de développement du Grand Casablanca (PDGC). Ce plan visait à transformer les indicateurs de développement urbain et économique de la ville: amélioration du cadre de vie, compétitivité, climat des affaires et attractivité de la métropole, mais aussi modernisation de la gestion des ressources financières de la commune. Pour le financement additionnel, les contrôleurs devront examiner la nature des projets qui en ont profité et leur contribution aux réformes engagées ainsi qu’à la capacité d’investissement de la commune.

L’un des volets jugés prioritaires porte sur la capacité de la commune à honorer ses engagements financiers dans les années à venir. Les inspecteurs passeront en revue les échéanciers de remboursement et les garanties associées à ces prêts, ainsi que leur impact sur les équilibres budgétaires. Ils évalueront aussi les mesures prises face aux effets du changement climatique et pour améliorer l’accès aux services de base.

Le contrôle s’étend aux engagements en faveur des quartiers défavorisés, notamment le raccordement d’environ 10.000 foyers à l’eau potable, à l’électricité et à l’assainissement. Il porte également sur la réfection des routes et des trottoirs, le renforcement de l’éclairage public, la création d’espaces verts et le renouvellement des feux de signalisation. Les inspecteurs examineront enfin les progrès de la commune dans la modernisation de son administration: traitement transparent des réclamations, développement des services numériques et accès facilité des citoyens aux équipements communaux, autant d’engagements liés aux programmes financés par la Banque mondiale.

Au-delà de l’examen des documents et des rapports, précise le quotidien, les inspecteurs se rendront sur le terrain pour constater l’état d’avancement des projets et mesurer la satisfaction des bénéficiaires. Ils contrôleront les procédures financières et administratives, le respect des règles de la commande publique et la régularité des engagements et des paiements. Ils devront surtout s’assurer qu’aucun crédit n’a été détourné vers des projets étrangers au programme convenu avec l’institution financière internationale.