Taza: le scandale de l’exploitation anarchique des carrières de sable refait surface

L’exploitation anarchique des carrières et le pillage du sable dans la province de Taza refont surface. Cette fois, ce sont des engins publics qui sont en cause. Un camion et une chargeuse du Conseil provincial ont été saisis, soupçonnés d’avoir servi à transporter des matériaux extraits d’une carrière de l’oued Lahdar, sur le territoire de la commune d’Ouled Cherif, sans l’autorisation légale requise. C’est ce que rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du mercredi 11 novembre. L’affaire pose une question embarrassante: les institutions publiques respectent-elles elles-mêmes la réglementation sur l’exploitation des carrières et le transport de leurs matériaux?

Selon les sources du journal, une équipe spécialisée de l’Agence du bassin hydraulique du Sebou a effectué une visite surprise à la carrière de l’oued Lahdar, dans le cadre de ses opérations de contrôle. Les agents ont intercepté un camion d’une capacité de 24 m³ et une chargeuse du Conseil provincial alors qu’ils chargeaient du sable et du gravier stockés près d’une station de concassage installée sur la rive de l’oued, sans autorisation.

Les agents ont aussitôt dressé le constat: volume des matériaux transportés, identité des responsables du transport et des donneurs d’ordre, vérification des documents et autorisations. Le parquet a été saisi et une brigade de la Gendarmerie royale s’est rendue sur place pour ouvrir une enquête. Le camion et la chargeuse ont été placés à la fourrière de la commune d’Ouled Cherif, et un procès-verbal d’infraction a été transmis à la justice.

Pour Al Akhbar, le fait que ces engins appartiennent à une institution censée faire respecter la loi et protéger le bien public donne à l’affaire une gravité particulière. L’enquête devra établir qui a ordonné l’utilisation des engins, où devaient être livrés le sable et le gravier, et si les autorisations nécessaires existaient.

L’incident s’inscrit dans un contexte plus large. Les rapports de la mission parlementaire d’information sur les carrières avaient déjà relevé, dans la province de Taza, des dépassements et des soupçons d’exploitation illégale de carrières de pierre et de sable, notamment dans les communes de Ghiata Al Gharbia, Aït Seghrouchen et Meknassa Al Gharbia. Les parlementaires avaient pointé des carrières exploitées sans autorisation, des défaillances dans le contrôle des quantités extraites et des doutes sur la concordance entre les redevances perçues par les communes et les volumes réellement extraits et commercialisés.

Au-delà de l’infraction, souligne le quotidien, ces pratiques privent les communes de recettes importantes, faute d’outils techniques fiables pour contrôler les volumes et recouper les déclarations faites aux différentes administrations. La mission parlementaire avait d’ailleurs recensé des infractions à la loi 27-13 relative aux carrières, dont la saisie de trois camions et d’un engin de chargement qui transportaient du gravier et du sable sans récépissé de déclaration d’exploitation.

L’exploitation anarchique des carrières suscite aussi de vives inquiétudes environnementales, nombre d’entre elles étant situées dans le lit des oueds ou à proximité des nappes phréatiques. Des rapports et des plaintes concernant les carrières de Ghiata Al Gharbia, aux abords de l’oued Amlil, font état de poussière, de fissures, du non-respect des obligations d’arrosage, du passage incessant des poids lourds et de dégâts sur la végétation et les routes voisines.

Un rapport du ministère de l’Équipement et de l’Eau relevait de son côté des insuffisances dans le suivi environnemental et dans le contrôle des quantités extraites, faute de relevés topographiques. Seules 65% des carrières étaient en activité, contre 21% à l’arrêt et 14% abandonnées.

Selon les sources d’Al Akhbar, ces constats placent la commission provinciale chargée du contrôle des carrières face à ses responsabilités. La multiplicité des intervenants (services de l’Équipement et de l’Eau, Agence du bassin hydraulique, autorités locales et communes) ne doit pas servir de prétexte à la dilution des responsabilités ni au relâchement du contrôle.