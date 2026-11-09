Bonbonnes de gaz: le gouvernement ouvre des négociations pour éviter une suspension de l’approvisionnement

Face à l’alourdissement des charges lié à l’augmentation des prix des carburants et aux appels des professionnels de la distribution de bonbonnes de gaz à envisager une suspension de l’approvisionnement, le gouvernement a engagé des négociations avec l’Association professionnelle nationale des distributeurs de gaz liquéfié au Maroc.

«Les professionnels soulignent que leur secteur connaît, depuis plusieurs années, des difficultés croissantes en raison du gel de leur marge bénéficiaire, malgré la hausse continue des prix des carburants et des pièces de rechange, ainsi que des salaires des employés», rapporte Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 10 novembre. Le président de l’association, Mohamed Benjelloun, a indiqué que des réunions s’étaient tenues au cours des deux derniers jours entre des représentants des distributeurs et des responsables du ministère de l’Économie et des Finances afin de trouver une issue à la situation actuelle.

Les professionnels estiment que le maintien du statu quo est devenu inacceptable. Ils appellent à une révision urgente de leur marge bénéficiaire, à une amélioration des conditions de travail et à une solution de fond garantissant la régularité de la distribution dans l’ensemble des villes et des régions éloignées.

Lors de ces rencontres avec les responsables ministériels, ils ont également plaidé pour l’instauration d’une subvention exceptionnelle et provisoire destinée à couvrir l’augmentation des frais de transport, ainsi que pour un ajustement des marges bénéficiaires à l’évolution des coûts.

Le président de l’association a précisé que les responsables gouvernementaux avaient assuré que le dossier des revendications et des propositions serait transmis aux autorités compétentes afin qu’une décision appropriée soit prise. «Le gouvernement a établi le dialogue avec les professionnels et s’est déclaré disposé à écouter leurs demandes et à les étudier sérieusement. Il a toutefois souligné que la continuité de l’approvisionnement des citoyens en bonbonnes de gaz constituait une priorité absolue sur laquelle aucun compromis ne pouvait être accepté», note Al Ahdath Al Maghribia.

Ces développements interviennent dans un contexte de pressions financières liées à la hausse persistante du prix du gasoil utilisé par les camions assurant le transport et la distribution des bonbonnes de gaz. Le litre a atteint 17 dirhams dans plusieurs stations-service début novembre. Les professionnels estiment qu’à ce niveau, «les marges actuelles ne permettent plus de couvrir les dépenses d’exploitation et de transport».