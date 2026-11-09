Mobilité urbaine: un plan de 11 milliards de dirhams pour moderniser les transports

La mobilité et les transports urbains au Maroc s’apprêtent à connaître une transformation profonde, portée par une stratégie globale du ministère de l’Intérieur. Devant la commission de l’Intérieur de la Chambre des représentants, Abdelouafi Laftit a exposé les grandes lignes de cette modernisation, en mettant l’accent sur le renforcement de l’accompagnement des collectivités territoriales.

Ce soutien technique et financier vise à encourager l’élaboration et la mise en œuvre de plans de mobilité urbaine durable adaptés aux réalités locales. «Dans cette perspective, une convention-cadre prévoit la mobilisation de 11 milliards de dirhams d’investissements sur la période 2025-2029, avec l’ambition de transformer durablement les transports urbains et périurbains à l’échelle nationale», rapporte le quotidien L’Economiste dans son édition du mardi 10 novembre.

Au cœur de cette dynamique, le transport par autobus fait l’objet d’une refonte complète destinée à améliorer la qualité et la continuité du service public. Le nouveau modèle de gestion défendu par le ministère cherche à concilier une tarification sociale accessible aux citoyens et la préservation de l’équilibre financier des contrats de gestion déléguée. Pour concrétiser cette orientation, les efforts portent sur l’acquisition de 3 800 autobus modernes dotés de systèmes intelligents, ainsi que sur l’aménagement des dépôts, des arrêts et des centres de maintenance. Les appels d’offres portant sur un premier lot de 513 véhicules ont d’ailleurs déjà été lancés, tandis que les travaux d’infrastructure avancent dans plusieurs agglomérations du Royaume.

L’engagement financier de l’État se traduit également par les réalisations et les prévisions du Fonds d’accompagnement des réformes du transport public urbain. Au 30 juin dernier, ses ressources cumulées atteignaient 18 milliards de dirhams, pour près de 13 milliards d’aides effectivement accordées, dont une contribution directe du ministère de l’Intérieur d’environ 8,67 milliards de dirhams entre 2014 et 2026. L’année en cours marque par ailleurs la montée en puissance du programme d’autobus, avec une enveloppe de 4,584 milliards de dirhams destinée aux décaissements. «En matière de planification urbaine, 13 plans de mobilité durable ont déjà été finalisés dans 12 villes, tandis que sept autres agglomérations préparent ou actualisent les leurs, témoignant d’une volonté de répondre aux attentes croissantes des usagers», souligne L’Economiste.

Cette transformation du secteur s’articule autour de trois programmes structurants: le transport par autobus, le renouvellement du parc des taxis de première et de deuxième catégorie et les transports collectifs en site propre. Pour ces derniers, les projets de bus à haut niveau de service (BHNS) et de tramway se multiplient à travers le pays. Casablanca consolide son réseau, qui compte plusieurs lignes de tramway et de BHNS en exploitation, tandis que Rabat, Agadir, Marrakech, Tanger et Fès déploient ou étudient de nouvelles infrastructures de transport propre. Cet effort global de modernisation s’appuie sur un financement annuel de 3 milliards de dirhams mobilisé par l’État au profit de ces grands chantiers de mobilité urbaine et interurbaine.

Au-delà des grands centres urbains, le ministère de l’Intérieur entend également s’attaquer aux défis structurels du transport scolaire en milieu rural. Une stratégie nationale est en cours de préparation, en coordination avec plusieurs partenaires institutionnels, afin de moderniser les prestations offertes aux élèves et de corriger les dysfonctionnements persistants en matière de gouvernance et de financement.

Cette réforme vise à définir un cadre stratégique cohérent pour les collectivités territoriales chargées de ce service public essentiel. En renforçant l’efficacité des dispositifs en place, les pouvoirs publics espèrent lever les obstacles géographiques et sociaux qui entravent l’accès quotidien des jeunes aux établissements scolaires dans les zones reculées.