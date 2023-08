Mobilité urbaine: Abdelouafi Laftit incite au vélo et à la marche

Dans une circulaire adressée aux Walis des régions et les gouverneurs de provinces, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, les invite à mettre en place des plans pour les déplacements collectifs dans les villes, en vue d’améliorer l’accessibilité des citoyens aux transports publics de qualité dans des conditions optimales, permettant ainsi de répondre à leurs besoins de déplacements.

Selon Al Akhbar de ce mercredi 16 août, cette circulaire intervient en marge de la mise en œuvre du plan stratégique de la direction générale des collectivités territoriales, relevant du ministère de l’Intérieur. Ce plan stratégique vise à accompagner les collectivités territoriales dans la réalisation de leurs attributions, notamment en matière de planification.

La circulaire rappelle que les services du ministère de l’Intérieur adopte plusieurs mesures au niveau organisationnel et institutionnel, en mettant en place des outils efficaces de planification, tant elle constitue l’une des composantes fondamentales pour le développement d’une politique intégrée du transport durable, explique Al Akhbar.

Parmi les mesures décrites dans la circulaire de Abdelouafi Laftit, l’amélioration de l’accessibilité des transports publics pour les usagers dans des conditions optimales, notamment pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. La circulaire adressée aux Walis et aux gouverneurs insiste aussi sur la nécessité de mettre en place des systèmes de transport sécurisés, globaux et durables.

Toujours selon le quotidien, Abdelouafi Laftit a exhorté les Walis et les gouverneurs à encourager des modes de transports plus respectueux de l’environnement, tels que la marche, le vélo ou encore la diminution de l’usage de la voiture personnelle.

Ces responsables sont également invités à adopter l’approche genre dans toutes les politiques liées au développement des offres de transport.