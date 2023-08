Transport urbain: Casabus renforce la flotte de ses lignes à destination des plages

Les habitants de Casablanca et Mohammedia peuvent compter un réseau de transport en commun optimisé à travers le renforcement des 18 lignes correspondantes, en l’occurrence les lignes 5, 11, 38, 43, 55, 60, 62, 67, 139, 301, 800, 900, 902, 903, 904, 905, 906 et 907.

Casabus explique qu’en mettant en place un véritable plan d’action pour améliorer l’expérience en bus des usagers et des usagères et leur faciliter le déplacement, il s’emploie à offrir aux Casablancais et Casablancaises un service efficace et de qualité, répondant à leurs besoins en mobilité durant la saison estivale.