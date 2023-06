Transport: Casabus adapte ses horaires à l’occasion de Aïd Al-Adha

Casabus annonce une adaptation de son planning pour répondre aux besoins spécifiques des Casablancaises et Casablancais à l’occasion de l’Aïd Al-Adha, annonce l’entreprise dans un communiqué. Des horaires spéciaux entreront en vigueur à cette occasion.

Les bus assureront la circulation dans l’ensemble du territoire de l’ECI durant la journée de l’Aïd Al-Adha, et le service se poursuivra avec un démarrage à 14h et une fin de service à 20h. Le Centre de Relations Clients sera également joignable durant la journée de l’Aïd, de 14h00 à 18h00 pour toute demande d’assistance ou d’information au numéro 05 20 55 20 55.

Lors du deuxième jour de l’Aïd Al-Adha, les premiers départs des bus sont prévus à 6h30 et les derniers départs entre 19h30 et 21h30. Le Centre de Relations Clients sera joignable de 8h30 à 16h30, et l’agence commerciale Bernoussi sera ouverte en permanence de 10h00 à 17h00 pour toute assistance.

Ces ajustements concernent l’ensemble des lignes de Casabus opéré par Alsa et seront appliqués conformément au planning mentionné. «Casabus, opéré par Alsa, confirme ainsi sa détermination à offrir à ses clientes et clients un service de transport urbain par bus à la hauteur de leurs attentes, qui répond à leurs besoins et s’adapte à leurs modes de vie», indique l’entreprise.