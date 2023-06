Transport routier: les prix des billets flambent à l’approche de l’Aïd Al Adha

Le prix des billets de voyage en autocar connaissent une hausse sensible à l’approche de l’Aïd Al Adha malgré le soutien direct accordé par le gouvernement aux transporteurs pour faire face à l’augmentation des prix des carburants. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du week-end (24 et 25 juin), que les voyageurs ont été surpris par la flambée des tarifs de transport par autocar dans les gares routières de Casablanca et Rabat. Des prix qui frisent le double de la tarification officielle en atteignant 400 dirhams pour le voyage aller dans les autocars de première catégorie et 300 dirhams pour les autocars de deuxième catégorie concernant les lignes de grandes distances reliant Casablanca aux régions de l’Est et du Sud.

La colère des usagers est arrivée jusqu’au Parlement. La députée du PPS, Nadia Touhami, a adressé une question au ministre du Transport et de la logistique dans laquelle elle a souligné qu’«après la hausse vertigineuse des prix des produits de consommation essentiels, les citoyens sont confrontés aujourd’hui à la flambée des prix des billets du transport routier avec l’approche de l’Aïd Al Adha. Cette hausse se produit alors que le gouvernement a, depuis mars 2022, accordé un soutien financier exceptionnel aux professionnels du transport routier pour atténuer l’impact de la hausse des prix des carburants sur leurs coûts».

Le quotidien Al Akhbar souligne que l’Association professionnelle du transport routier a, pour sa part, précisé que «la hausse des prix des billets est due au coût des voyages qui a doublé par rapport aux trois dernières années. La tarification définie par le ministère de tutelle via ses directions provinciales remonte à des années alors que le marché a connu de grandes mutations liées essentiellement à la hausse des prix des carburants». Il est vrai, poursuit ladite association, que tout est lié, y compris l’augmentation du flux des voyageurs en autocar. Toutefois, il ne faut pas oublier que tout au long de l’année, les autocars roulent à mi-capacité, notamment sur les grandes distances.