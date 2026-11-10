OCP: 31 milliards de dirhams de soufre en neuf mois, le prix d’un manque de clairvoyance

Le chiffre est passé presque inaperçu. À fin septembre 2026, le Maroc a acheté pour 30,9 milliards de dirhams de soufre, contre 11,2 milliards un an plus tôt, selon les indicateurs des échanges extérieurs de l’Office des changes. Près de 20 milliards de plus en neuf mois. Pour se faire une idée: chaque jour depuis le 1er janvier, quelque 113 millions de dirhams sont sortis du pays pour payer une matière jaune que le Maroc ne produit pas. À ce rythme, l’addition dépassera 41 milliards de dirhams sur l’année.

Le déficit commercial en porte la marque. Il s’est creusé de 25,4%, à 323,9 milliards de dirhams. Sur les 65,7 milliards de dégradation, près de 30% viennent du seul soufre. Autrement dit, près d’un tiers de l’aggravation du déficit tient à un seul produit, acheté par une seule entreprise.

Car ce soufre a un client unique: OCP. Le groupe en a importé 8,29 millions de tonnes en 2024, ce qui en fait le premier importateur mondial. Il en produit sur son sol environ 100.000 tonnes, moins de 1,5% de ses besoins. Or sans soufre, pas d’engrais. On le brûle pour faire de l’acide sulfurique, qui dissout la roche phosphatée, dont on tire ensuite le DAP et les autres engrais. Il faut environ 400 kilos de soufre pour une tonne de DAP. Le Maroc détient plus de 70% des réserves mondiales de phosphate, la farine du monde agricole, mais il achète toute la levure. OCP possède la mine. Son management n’a jamais cherché à posséder l’allumette.

Le rapprochement avec les recettes est cruel. Les exportations de phosphates et dérivés ont atteint 74,7 milliards de dirhams en neuf mois, un niveau stable sur un an, selon l’Office des changes. Il y a un an, le soufre engloutissait 15 dirhams sur 100 gagnés à l’export. Il en engloutit aujourd’hui plus de 41. Et ce n’est pas tout: il faut y ajouter l’ammoniac, l’autre intrant importé. Selon le rapport annuel de l’Office des changes sur le commerce extérieur, publié le 15 octobre, le Maroc a importé en 2025 pour 8 milliards de dirhams d’ammoniac et 15,2 milliards de soufre. La quasi-totalité de ces achats passe par l’admission temporaire pour perfectionnement actif, le régime des intrants importés pour être transformés puis réexportés: 7,98 milliards sur 7,99 pour l’ammoniac, 15,197 milliards sur 15,205 pour le soufre. L’Office ne nomme pas l’importateur, mais le profil est évidemment celui d’OCP. Dès 2025, avant même la crise, soufre et ammoniac pesaient plus de 23 milliards de dirhams, pour 99,8 milliards d’exportations de phosphates et dérivés. OCP rapporte toujours plus de devises qu’il n’en dépense. Mais le robinet s’est réduit, au moment même où le Royaume en a le plus besoin.

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Le choc a une date: le 28 février 2026, jour où le détroit d’Ormuz s’est fermé au trafic commercial. Près de la moitié des exportations mondiales de soufre passent par ce couloir de quelques dizaines de kilomètres, un risque que Le360 soulignait dès le 14 mars. Dès la mi-mai, la Banque mondiale constatait que le prix du soufre avait doublé depuis janvier, et que l’OCP avait «accéléré» la maintenance de ses usines, sans doute faute de soufre et d’ammoniac. Une maintenance qui ressemblait fort à un arrêt forcé.

La facture s’est vite retrouvée dans les comptes. Au premier semestre, le chiffre d’affaires d’OCP a reculé de 7%, à 48,4 milliards de dirhams, selon le communiqué transmis à l’Autorité marocaine du marché des capitaux. L’EBITDA, ce que l’entreprise gagne avant de payer ses intérêts, ses impôts et l’usure de ses machines, a fondu de 28,5%, de 18,6 à 13,3 milliards de dirhams. Le groupe est passé d’un bénéfice de 8,25 milliards de dirhams à une perte de 2,84 milliards. OCP le reconnaît lui-même: le prix du soufre a triplé et le surcoût de ses achats de soufre suffit à expliquer toute la baisse de son EBITDA. Sa dette nette atteint 115,5 milliards de dirhams, plus de trois années d’EBITDA. Et l’État actionnaire ne sait toujours pas s’il touchera un dividende cette année.

Personne n’avait prédit la fermeture d’Ormuz, dira-t-on. Sans doute. Mais un groupe qui dépend à 100% d’un intrant importé du Golfe ne peut pas parier que le Golfe restera calme. Or le coussin était mince. Fin mai, un dirigeant d’OCP confiait au Financial Times, selon Fertilizer Daily, que les stocks de soufre tiendraient jusqu’à la fin juillet, et que le groupe ne pouvait pas produire davantage faute de soufre. Quant à la parade imaginée en 2024, acheter au Kazakhstan, elle a fait long feu: ce soufre passait par la Russie, qui a fermé le robinet fin mai, avant qu’Astana n’interdise lui-même ses exportations fin juin. Fuir Ormuz pour dépendre de Moscou: on a vu stratégie plus prévoyante.

C’est ce que montre, chiffres à l’appui, un livre blanc publié en septembre par Amine Belkeziz, fondateur de Vivae Capital, sous un titre qui dit tout: «Le géant aux pieds de soufre». Sa formule: OCP est «robuste au pétrole», mais il est «l’otage d’une molécule». L’auteur ne reproche pas au groupe d’avoir acheté son soufre dans le Golfe, un choix rationnel en 2010 comme en 2018. Il lui reproche de n’avoir jamais assuré ce risque. Selon lui, la production d’engrais a chuté de 30 à 36% au premier semestre, une coupe présentée comme une maintenance anticipée mais imposée en réalité par la pénurie de soufre. Et le stock de Jorf Lasfar se compte «en semaines», une quarantaine de jours, «non en trimestres».

Le livre blanc relève aussi un contraste troublant. Face à la menace du cadmium, que l’Europe s’apprêtait à réglementer, OCP a investi à temps et atteint les normes les plus strictes. Face au soufre, rien de comparable. Même entreprise, même époque et, deux réflexes opposés. La différence, explique l’auteur, est simple: le cadmium avait un régulateur qui sifflait la fin de la récréation, le soufre n’avait personne. Aucun organe interne n’avait pour mission de «compter les jours de soufre». Pendant ce temps, le groupe s’étendait à l’université, au dessalement, aux énergies renouvelables, à l’hôtellerie, au football et à un centre de données. Certaines de ces aventures servent le métier, d’autres s’y rattachent mal. La sécurité de l’intrant principal, elle, est «tombée entre tous les tabourets».

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Produire du soufre au Maroc est possible. Le pays l’a d’ailleurs déjà fait. De 1964 à 1981, rappelle le livre blanc, le Maroc a fabriqué son acide sulfurique à partir de la pyrrhotine de la mine de Kettara, près de Marrakech, dont OCP était le seul client. Le groupe a cessé ses achats quand le soufre du Golfe est devenu bon marché, et la mine a fermé l’année suivante. En 2013, Managem a de nouveau produit de l’acide à partir des résidus de ses mines à Guemassa: la preuve de faisabilité existe donc «depuis plus d’une décennie», note l’auteur. D’autres gisements de pyrite se dessinent, comme à Boumadine, dans la province d’Errachidia.

Il y a plus proche encore: le phosphogypse. Ce résidu de la fabrication des engrais qu’OCP produit à raison d’environ cinq tonnes par tonne d’acide phosphorique, est du sulfate de calcium. Autrement dit, le soufre importé à prix d’or finit dans les terrils du groupe, quand il n’est pas en partie rejeté à la mer à Jorf Lasfar. Un procédé centenaire, inventé sous le blocus de la Première Guerre mondiale, permet de l’en extraire. Le livre blanc parle d’«une réserve de soufre négligée». Ces voies demandent du temps et une bonne gouvernance. Aucune n’a été préparée avant la crise. Il aura fallu qu’un détroit se ferme pour qu’OCP s’engage dans la pyrite, avec la fonderie de Tizert, à partir de 2027. C’est l’intégration que ses concurrents saoudien Ma’aden et russe PhosAgro «possèdent déjà», et qu’OCP bâtit, selon l’auteur, «avec quinze ans de retard».

Reste la question que le livre blanc pose sans détour: qui, chez OCP, devait voir venir le danger? L’auteur décrit une gouvernance «brillante, concentrée, conduite par le sommet, excellente à l’exécution, mais privée des contre-pouvoirs qui auraient vu et traité le risque fondamental». Depuis 2008, les fonctions de président et de directeur général sont réunies entre les mains d’un seul homme, Mostafa Terrab. Le conseil, dominé par des ministres, ne compte selon le livre blanc ni comité de stratégie, ni comité des investissements, ni administrateur indépendant de référence. Comment un groupe qui pèse un cinquième des exportations du pays a-t-il pu confier la sécurité de son intrant vital au seul jugement de son sommet? Comment, en vingt ans, a-t-on trouvé le temps et l’argent de bâtir des campus, des hôtels et des terrains de football, mais jamais un entrepôt de soufre? Le livre blanc chiffre à 3,3 millions de tonnes la réserve stratégique qu’il aurait fallu constituer quand le soufre était bon marché. Elle aurait coûté une fraction des 19,7 milliards de dirhams de surcoût payés en neuf mois.

OCP reste une entreprise stratégique, essentielle pour le Maroc et pour la sécurité alimentaire de l’humanité. Son assise est inébranlable: plus de 70% des réserves mondiales de phosphate, une ressource que rien ne remplace. Ce n’est donc pas la roche qui a failli, c’est la gouvernance. Celle de Mostafa Terrab, qui concentre tous les pouvoirs depuis 2008, a bâti un empire en aval et laissé l’amont sans protection. Une gouvernance défaillante, sans contre-pouvoirs, qui a laissé un géant se faire mettre à genoux par une molécule qu’il n’a jamais pris la peine de sécuriser. Le livre blanc le résume d’une phrase: une réserve de soufre est «la seule police d’assurance qui ne demande la signature de personne». OCP ne l’a jamais signée. Ce manque de clairvoyance a un prix. Il s’affiche désormais en toutes lettres dans la balance commerciale du Royaume.