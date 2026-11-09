Propreté urbaine: l’avertissement de la Commune de Casablanca à ses sociétés délégataires

Les membres de la Commission des services publics et des prestations de la Commune de Casablanca ont reconnu que de nombreux dysfonctionnements et lacunes subsistaient, en ce qui concerne la collecte des déchets ménagers et le nettoyage de la ville.

«Cette situation s’est accentuée avec l’entrée en vigueur des nouveaux appels d’offres et l’attribution à certaines entreprises de nouveaux secteurs qui ne relevaient pas de leur couverture auparavant», relaie Al Akhbar de ce mardi 10 novembre.

D’après les sources du quotidien, «le constat dressé par les membres de cette commission exige une évaluation rigoureuse en vue de déterminer les responsabilités, en dépit de la stabilité passée d’un secteur jugé efficient par les responsables».

La commune de Casablanca a consacré une enveloppe budgétaire de 1.2 milliard de dirhams pour améliorer les services dédiées à cette activité. Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’appels d’offres exigeant des entreprises délégataires des procédures listant de nouvelles tâches précises, contrairement aux périodes précédentes.

Ainsi, selon les sources du quotidien, «la société «Arma» a mobilisé un budget de l’ordre de 539 millions de dirhams pour moderniser les services de collecte des déchets ménagers dans les secteurs qui lui sont confiés». Lors d’une journée d’études dédiée à cette activité, poursuit le quotidien, les membres de la Commission des services publics et des prestations de la Commune de Casablanca ont appelé à «accélérer le rythme du traitement sur le terrain et à mettre à la disposition du secteur un nombre suffisant de véhicules et de poubelles intelligentes, afin de garantir aux Casablancais un environnement sain et propre, digne de la capitale économique du pays».

Cette journée d’études, ponctuée de vifs débats et d’échanges houleux entre les membres de l’opposition et ceux de la majorité de la commune de Casablanca, s’est conclue par des recommandations et des mesures d’urgence visant à redresser la situation, dont des contrôles systématiques sur le terrain, en appliquant rigoureusement les clauses spécifiées par le manuel des procédures et en s’assurant de leur respect par les deux entreprises délégataires en charge de la gestion de cette activité.