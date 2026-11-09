Images choquantes à Tanger: des tas de déchets au pied du théâtre Cervantès

Des échafaudages d’un côté, des sacs-poubelle de l’autre. À Tanger, le théâtre Cervantès fait l’objet d’importants travaux de restauration, mais c’est l’état de ses abords qui attire aujourd’hui l’attention.

Sur l’esplanade qui jouxte ce monument historique, jusque sur le toit du parking Cervantès, les sacs-poubelle, plastiques et autres détritus s’accumulent. Un amas de déchets qui donne à cet espace des allures de décharge à ciel ouvert. Le week-end, lorsque la fréquentation augmente, le spectacle est encore plus frappant.

سعيد قدري

Le contraste est d’autant plus saisissant que le théâtre Cervantès est actuellement en cours de restauration. Les travaux doivent redonner vie à l’un des édifices les plus emblématiques du patrimoine tangérois. Pourtant, à quelques mètres du chantier, les abords du monument offrent une tout autre image.

Pour les riverains, les acteurs associatifs et les professionnels du tourisme, cette situation est difficilement compréhensible. Comment rénover un édifice historique tout en laissant son environnement immédiat se dégrader?

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Les guides touristiques sont parmi les premiers confrontés à cette situation. Chaque jour, ils emmènent des visiteurs découvrir le quartier, au milieu d’un décor qui n’est guère à l’avantage de la ville.

Les habitants, de leur côté, étendent leurs inquiétudes à d’autres espaces du quartier. Ils pointent notamment l’état des alentours de l’hôtel historique «Foundouk Chejra», qui abrite une vaste esplanade et plusieurs commerces. Pour les associations locales, cette dégradation porte atteinte à l’attractivité d’un secteur qui concentre plusieurs sites d’intérêt patrimonial et touristique.

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Sur le banc des accusés: la société délégataire chargée de la collecte et de la gestion des déchets dans l’arrondissement de Tanger-Médina. Les habitants lui reprochent de n’avoir donné aucune réponse visible à une situation qui s’éternise, malgré les réclamations déposées auprès des services concernés.

Face à cette situation, habitants et visiteurs appellent la société de nettoyage ainsi que les responsables de l’arrondissement à intervenir sans tarder pour débarrasser les lieux des déchets et garantir un entretien régulier des espaces concernés.

Ils demandent surtout que les abords du théâtre Cervantès fassent l’objet d’une attention particulière. Pour eux, la restauration du monument ne peut se limiter à ses murs. Elle doit aussi s’accompagner d’une remise en état de son environnement immédiat.