Casablanca. Lancement de la «Police de la propreté»: voici le barème des amendes

Casablanca s’apprête à faire respecter la propreté urbaine en utilisant la manière forte. La présidente du Conseil communal, Nabila Rmili, a confirmé que la «Police de la propreté» est désormais totalement opérationnelle et prête à sanctionner les jets de déchets dans l’espace public.

S’exprimant hier jeudi 22 octobre lors de la deuxième séance de la session ordinaire d’octobre, Nabila Rmili a précisé que les préparatifs logistiques et organisationnels sont achevés. Au total, 130 fonctionnaires ont été mobilisés et assermentés pour dresser des procès-verbaux d’infraction dans l’ensemble de la capitale économique.

Ces brigades dédiées sillonneront les quartiers des 16 arrondissements de Casablanca pour effectuer des patrouilles d’inspection et verbaliser les contrevenants sur-le-champ.

Barème des amendes: de la jetée sauvage au dépôt industriel

Interrogé sur le montant des contraventions, Moulay Ahmed Afilal, adjoint à la maire, chargé de la propreté, a rappelé que le Conseil communal avait approuvé, lors d’une session extraordinaire en décembre 2025, la modification de l’arrêté fiscal n° 01/2018 fixant la grille tarifaire selon la gravité et le profil de l’auteur de l’infraction.

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Toute personne prise en flagrant délit de dépôt d’ordures sur la voie publique ou en dehors des conteneurs prévus à cet effet sera passible d’une amende de 100 dirhams, portée à 200 dirhams en cas de récidive.

Par ailleurs, les entreprises et les grands producteurs de déchets qui procèdent à des dépôts illicites de déchets industriels, commerciaux ou inertes dans l’espace public seront passibles d’une amende de 500 à 1.000 dirhams.

Vidéosurveillance et prise de conscience citoyenne

Pour appuyer leur travail sur le terrain, les agents s’appuieront également sur le réseau de caméras de surveillance déployé à travers les artères de la ville afin de documenter et prouver les infractions.

Ahmed Afilal a souligné que cette initiative vise avant tout à rehausser le niveau de salubrité de Casablanca, à renforcer la conscience environnementale citoyenne et à mettre un terme définitif aux incivilités qui dégradent le paysage urbain.