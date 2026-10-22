L’intelligence artificielle et le numérique au cœur de la refonte de l’État social et de l’économie

Le gouvernement mise désormais résolument sur l’intelligence artificielle pour transformer en profondeur la gestion des politiques publiques et concrétiser les ambitions de l’État social. Au cœur de cette stratégie figure le projet baptisé «IA Maroc», conçu non pas comme une simple vitrine technologique, mais comme un levier concret destiné à améliorer le quotidien des citoyens, en ciblant tout particulièrement les secteurs prioritaires de l’éducation et de la santé. «Dans une perspective de modernité et d’efficacité, la nomination d’Ahmed Rahhou vise à apporter l’expertise technocratique indispensable au pilotage de ces chantiers jugés hautement stratégiques pour l’avenir de la nation», indique le quotidien L’Economiste dans son édition du vendredi 23 octobre.

Sur le plan éducatif, les nouvelles technologies auront pour mission principale de repérer précocement les élèves menacés d’échec ou d’abandon scolaire. Grâce aux capacités d’analyse avancées de l’intelligence artificielle, les pouvoirs publics entendent intervenir bien plus tôt pour offrir un accompagnement personnalisé et freiner le décrochage scolaire. Parallèlement, le secteur sanitaire connaîtra une modernisation de ses prestations, visant à accroître l’efficacité des soins et à améliorer l’organisation des services hospitaliers pour répondre plus rapidement et efficacement aux besoins des usagers.

Afin de préserver l’indépendance technologique du pays, cette transition s’accompagne d’un volet ambitieux dédié à la souveraineté numérique. Le programme prévoit en effet le développement d’infrastructures nationales de cloud computing souverain, garantissant le stockage sécurisé des données marocaines sur le sol national. «Cette stratégie vise à réduire durablement la dépendance vis-à-vis des acteurs étrangers, tout en maintenant un contrôle strict et rigoureux sur les informations numériques sensibles du Royaume», souligne L’Economiste.

Dans le cadre de la réforme administrative et de la stratégie «Maroc Digital 2030», la proximité avec le citoyen demeure une priorité essentielle. Le gouvernement annonce l’ouverture de 500 espaces numériques citoyens répartis dans l’ensemble des communes pour faciliter l’accès aux démarches dématérialisées. Ces structures offriront une assistance directe et un accompagnement sur mesure aux personnes peu familières avec les outils informatiques, permettant de réduire la fracture numérique et de garantir un accès équitable aux services publics.

L’amélioration de la connectivité sur l’ensemble du territoire constitue un autre pilier fondamental de cette dynamique. Les objectifs annoncés prévoient le raccordement de 80% des logements à la fibre optique, la généralisation de la couverture 4G et le recours aux connexions satellitaires pour désenclaver les zones les plus reculées. Pour soutenir ces projets clés, qui incluent également le déploiement de la 5G et la formation de 100 000 jeunes diplômés par an, le suivi opérationnel a été confié à Ahmed Rahhou afin de faire de la transition numérique un véritable moteur de développement.

Cette transformation globale s’étend à la gouvernance économique et à la modernisation des infrastructures stratégiques telles que les télécommunications et les transports. Dans le domaine des télécoms, l’État encourage le partage des réseaux pour réduire les coûts et dynamiser la concurrence, tout en assurant une attribution transparente des fréquences. Concernant le secteur des transports et les entreprises publiques, les réformes prévoient la révision des accords transfrontaliers, la suppression de certains monopoles et la rationalisation des structures afin de renforcer l’équité concurrentielle et l’efficience économique globale.