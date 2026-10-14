Economie

Africa Cybersecurity Forum à Rabat: inwi réaffirme son engagement en faveur d’une transformation numérique sécurisée et souveraine

Stand d'inwi à l'Africa Cybersecurity Forum à Rabat.

À l’occasion de l’Africa Cybersecurity Forum, organisé du 12 au 14 octobre à Rabat, inwi a mis en avant son expertise en matière de transformation numérique sécurisée. L’opérateur a notamment souligné les enjeux liés à l’adoption du Cloud par les entreprises marocaines, à la souveraineté des données et à la cybersécurité, tout en présentant ses solutions pour accompagner les organisations dans la modernisation de leurs infrastructures numériques.

Par La Rédaction
Le 14/10/2026 à 12h10

La participation de inwi du 12 au 14 octobre à l’Africa Cybersecurity Forum à Rabat s’est illustrée par la contribution de ses experts aux échanges consacrés aux enjeux de la transformation numérique sécurisée. À cette occasion, Imane Najari, Directrice Marketing Entreprises de inwi, est intervenue lors d’un panel dédié à la digitalisation portée par le Cloud, mettant en lumière les conditions nécessaires à une adoption sécurisée et maîtrisée de ces technologies par les entreprises marocaines.

Les échanges ont notamment souligné l’évolution des stratégies de migration vers le Cloud, qui concernent désormais, au-delà des applications métiers et web, des environnements de production, des systèmes critiques et des données sensibles. Cette évolution appelle une approche structurée, fondée sur l’évaluation des applications, le choix d’architectures adaptées et l’intégration de la sécurité dès la conception des projets. Elle renforce également l’importance du respect des cadres réglementaires nationaux et de la maîtrise de l’hébergement et du traitement des données, dans un contexte marqué par la sophistication croissante des cybermenaces.

L'un des panels de l’Africa Cybersecurity Forum à Rabat en octobre 2026.

Face à ces enjeux, inwi propose un portefeuille intégré de solutions destiné à accompagner les organisations dans la sécurisation de leurs infrastructures et l’accélération de leur transformation digitale. Son offre couvre notamment le Cloud souverain, l’hébergement en datacenters, la cybersécurité, la connectivité critique et la 5G privée, afin de répondre aux besoins de performance, de disponibilité et de sécurité des entreprises et des acteurs publics.

Lire aussi : Cybersécurité: Inwi reçoit le prix de la Sensibilisation citoyenne à la confiance numérique, à Marrakech

À travers cette approche globale, inwi mobilise ses infrastructures numériques, son savoir-faire et son écosystème de partenaires technologiques pour accompagner les organisations dans la modernisation de leurs systèmes d’information, tout en renforçant la protection de leurs données et la résilience de leurs activités.

En réaffirmant son engagement à l’occasion de l’Africa Cybersecurity Forum, inwi confirme ainsi son ambition de contribuer à l’émergence d’un écosystème numérique marocain de confiance, fondé sur des infrastructures performantes, des solutions sécurisées et une plus grande maîtrise des données stratégiques.

Par La Rédaction
Le 14/10/2026 à 12h10
#Inwi#cybersécurité#Forum#Transformation numerique#Business#Tech#Afrique#Africa Cybersecurity Forum#souveraineté numérique

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