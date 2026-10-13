Economie

Coup d’envoi à Agadir de la 2ème édition de «La Caravane de la Fibre Optique by inwi»

Lancement à Agadir de la deuxième édition de la «Caravane de la fibre optique by inwi», avec les acteurs régionaux du BTP, de l’immobilier et de l’architecture.

Par M'hand Oubarka
Le 13/10/2026 à 17h55

VidéoÀ Agadir, inwi a donné le coup d’envoi de la deuxième édition de sa «Caravane de la fibre optique», consacrée à la formation des acteurs de l’immobilier et du BTP. À l’occasion de cette étape, qui sera suivie par celles de Casablanca et de Tanger, deux partenariats ont été conclus.

L’opérateur global inwi a donné, à Agadir, le coup d’envoi de la deuxième édition de la «Caravane de la fibre optique by inwi». Forte du succès de la première édition, l’initiative va de nouveau sillonner plusieurs villes du Royaume à la rencontre des professionnels de l’immobilier et de la construction.

Par cette démarche, inwi entend accélérer l’intégration de la fibre optique dans les constructions neuves et contribuer à démocratiser l’accès au très haut débit sur l’ensemble du territoire marocain.

Cette année, la caravane met l’accent sur la formation et la sensibilisation des professionnels du secteur. À chaque étape, des tables rondes et des ateliers seront consacrés aux enjeux techniques et réglementaires des infrastructures télécoms, ainsi qu’aux bonnes pratiques de déploiement de la fibre optique. L’objectif est de permettre aux futurs acquéreurs de disposer, dès leur installation, d’une connexion performante, évolutive et adaptée à leurs besoins.

Placée sous le thème «La dynamique du marché immobilier à Agadir et les enjeux du nouveau cadre réglementaire sur la fibre optique», cette première étape a rassemblé les acteurs régionaux du BTP, de l’immobilier et de l’architecture. Les échanges ont porté sur les évolutions réglementaires et leur impact sur les nouvelles constructions.

La rencontre a également été marquée par la signature d’un accord de partenariat entre inwi et Moubina Immobilier. Les deux parties entendent ainsi renforcer la place de la fibre optique dans les constructions neuves et favoriser le développement d’un habitat toujours plus connecté. Une seconde convention a par ailleurs été conclue avec le Conseil régional du Sud de l’Ordre des architectes.

Après Agadir, la caravane poursuivra son parcours à Casablanca, puis à Tanger. Ces rencontres visent à rapprocher les expertises, à partager les expériences et à accompagner les professionnels dans l’évolution de leurs pratiques.

Cette nouvelle édition s’inscrit dans le prolongement de la première tournée nationale. Celle-ci avait permis de mobiliser les professionnels du secteur autour des enjeux de l’intégration de la fibre optique dans le neuf, tout en favorisant le dialogue et la conclusion de plusieurs partenariats structurants avec les acteurs de l’écosystème.

À travers cette deuxième édition, l’opérateur global réitère son engagement en faveur de la démocratisation de l’accès à l’internet très haut débit à l’échelle nationale. Il se positionne aussi en partenaire des professionnels de l’immobilier et de la construction, pour accompagner l’émergence de villes et de bâtiments toujours plus connectés.

Par M'hand Oubarka
Le 13/10/2026 à 17h55
#Inwi#Fibre#Fibre Optique#caravane#Haut débit#Internet

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