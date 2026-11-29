Selon le quotidien L’Economiste dans son édition du vendredi 27 novembre, l’assurance publique complémentaire à l’export Tassdir+ peine à décoller. Le constat a été dressé par le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Omar Hejira, le 10 novembre 2026, lors de la présentation du budget du ministère de l’Industrie et du Commerce pour 2027 devant la Commission des secteurs productifs de la Chambre des représentants. Sur 978 entreprises prospectées, 15 demandes formelles d’étude de couverture ont été enregistrées et, à la fin du processus, une seule a été retenue.

Opérationnel depuis le 1er juin 2025 et déployé en phase pilote, Tassdir+ couvre les risques commerciaux et politiques pour les acheteurs publics et privés issus de 15 marchés prioritaires jugés stratégiques en Afrique, avec une garantie pouvant atteindre 80% des créances assurées. Pour un investissement de 100 millions de dirhams, il peut couvrir jusqu’à 7,5 milliards de dirhams d’exportations supplémentaires par an et vise à encourager les exportateurs à cibler de nouveaux marchés, en Afrique notamment. Pour Hicham Zaki, directeur général de la Smaex, il répond à un besoin concret mais exige un travail de proximité, de sensibilisation et d’accompagnement des entreprises. Des campagnes de sensibilisation sont menées auprès des entreprises, avec l’ambition d’en faire un véritable levier de diversification géographique.

Le journal replace ce dispositif dans un marché très étroit. En 2025, selon la Fédération marocaine de l’assurance, les primes globales émises par les compagnies d’assurance au Maroc ont atteint 64,27 milliards de dirhams, dont seulement 313,5 millions pour l’assurance-crédit. Allianz Trade a émis 168,7 millions de dirhams (+6,5%), Coface Maroc 89,5 millions (-7,5%) et la Smaex 55,3 millions (+15,8%), pour des parts de marché de 0,3% et 0,1% chacune pour les deux dernières. Au premier semestre 2026, Allianz Trade recule de 8,5% à 77,2 millions et Coface Maroc de 10% à 56,3 millions, tandis que la Smaex progresse de 75,5% à 48,4 millions.

L’assurance-crédit ne suit pas la dynamique de l’export. Les exportations marocaines de marchandises ont atteint environ 469 milliards de dirhams en 2025 contre 456 milliards en 2024, soit 2,8% de plus, mais le secteur reste sous-exploité. Selon Benoit Ganzmann, directeur général de Coface Maghreb, Afrique centrale et de l’Ouest, le potentiel est important mais encore insuffisamment mobilisé au regard des enjeux du commerce extérieur marocain. Il décrit un marché concentré autour de trois acteurs spécialisés, Coface Maroc, Allianz Trade et la Smaex, aux positionnements complémentaires.

Le dirigeant de Coface relève aussi que les banques s’intéressent de plus en plus à l’assurance-crédit, car une créance bien sécurisée peut faciliter son financement. Il indique que les primes de Coface au Maroc se sont élevées à 90 millions de dirhams en 2025, soit une part de marché de 30%. De son côté, Hicham Zaki met en avant la croissance de la Smaex, devenue l’acteur qui progresse le plus vite sur trois ans, et insiste sur la nécessité de mieux faire connaître les avantages de l’assurance-crédit auprès des PME et des primo-exportateurs.