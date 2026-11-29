Selon le quotidien L’Economiste dans son édition du vendredi 27 novembre, le ministère chargé de l’Artisanat et de l’Économie solidaire prépare une nouvelle stratégie de promotion de l’artisanat pour la période 2027-2031, comme l’a exposé Abdeljabbar Rachdi lors de la présentation du budget de son département devant la Commission de l’agriculture et des secteurs productifs de la Chambre des conseillers.

Si les produits artisanaux séduisent la clientèle étrangère, la notoriété de la marque nationale reste à consolider, et le ministère veut exploiter le potentiel commercial du secteur en adaptant son offre aux exigences des consommateurs et des marchés extérieurs. La stratégie vise à améliorer les revenus et les conditions de travail des artisans, créer des emplois durables, accroître les exportations et préserver le patrimoine artisanal, en s’appuyant sur des partenariats territoriaux et sur des objectifs clairement définis.

Le premier levier porte sur la structuration et la digitalisation du secteur, ainsi que sur le renforcement de sa gouvernance. Le ministère veut consolider les services déconcentrés pour qu’ils participent pleinement aux programmes de développement territorial, améliorer les performances des Chambres d’artisanat, achever la mise en place des instances professionnelles et renforcer le rôle du Conseil national de l’artisanat. Il envisage aussi une contractualisation axée sur les objectifs et les résultats avec ses représentations territoriales et les établissements sous tutelle, l’accélération de la digitalisation des services et le développement d’outils de suivi.

Le deuxième levier concerne la réforme de la formation professionnelle et la valorisation du capital humain. Une feuille de route doit adapter l’offre de formation aux besoins des métiers et aux opportunités d’emploi, avec la modernisation des établissements et de leurs équipements, la qualification des cadres, le renforcement de la formation continue, la certification des acquis professionnels et l’accompagnement des lauréats vers l’emploi. Sur le plan social, le ministère entend poursuivre l’inscription des artisans au Registre national de l’artisan, faciliter leur accès à la protection sociale et élargir les services associés à la carte professionnelle, tout en préservant le patrimoine et les métiers traditionnels.

Le troisième levier vise la compétitivité et l’attractivité du secteur, avec le développement des circuits de commercialisation. Le département compte agir sur la modernisation de l’appareil productif (infrastructures, équipements, modes de production, environnement de travail), sur le système de qualité, et sur la promotion et la commercialisation territoriale.

Il compte aussi relancer le marketing territorial avec les régions et les opérateurs privés, en faisant de la Coupe du monde 2030 une opportunité majeure, et développer le commerce électronique pour atteindre de nouveaux segments de clientèle. L’accroissement des exportations et la diversification des marchés constituent deux enjeux majeurs pour la Maison de l’artisan.

Le journal rappelle que l’artisanat représente 21,5% de la population active. Selon l’Observatoire de l’artisanat, il génère 161,5 milliards de dirhams de chiffre d’affaires et 108 milliards de valeur ajoutée, soit près de 7% du PIB national. Les exportations directes de produits ont atteint 1,23 milliard de dirhams en 2025, auxquels s’ajoutent environ 10 milliards de dirhams de recettes en devises liées aux achats des touristes.