Economie

Artisanat: lancement du programme de formation par apprentissage à Marrakech

Lahcen Saâdi, secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 13/06/2026 à 16h24

VidéoLe ministre de l’Emploi et le secrétariat d’État à l’Artisanat viennent de lancer le programme national de formation par apprentissage dans le secteur de l’artisanat au profit de 150.000 jeunes à l’horizon 2030.

Younes Sekkouri, ministre de l’Emploi, et Lahcen Saâdi, secrétaire d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, ont donné le coup d’envoi du programme national de formation dans le secteur de l’artisanat ce vendredi à Marrakech en présence de différents responsables issus des deux ministères.

«Ce programme vise à former 30.000 apprentis par an dans les différents métiers artisanaux de production et de services, permettant ainsi d’atteindre 150.000 bénéficiaires à l’horizon 2030», a déclaré Lahcen Saâdi.

Et d’ajouter que la formation par apprentissage constitue un mécanisme «efficace de qualification et d’insertion professionnelle», permettant aux jeunes d’acquérir des compétences pratiques directement au sein des espaces de travail des artisans qualifiés. Cet apprentissage sera accompagné d’une formation pédagogique et formative adaptée.

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Dans un communiqué, le département de l’Artisanat a expliqué que ce système de formation «repose sur le principe de l’alternance entre des périodes de formation dans les ateliers professionnels et des sessions organisées dans les établissements de formation relevant du secrétariat d’État, garantissant ainsi une formation pratique répondant aux besoins réels du secteur et renforçant les perspectives d’insertion professionnelle des bénéficiaires».

Ce programme, toujours selon la même source, constitue également «un levier stratégique pour la préservation et la transmission des savoir-faire et de l’expertise lié aux métiers de l’artisanat marocain, en assurant la relève générationnelle au sein des professions traditionnelles».

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 13/06/2026 à 16h24
#emploi#artisanat marocain#Formation professionnelle#entreprises#Younes Sekkouri

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