Politique

Artisanat: Abdeljebbar Rachidi mise sur la formation des jeunes et la transmission des savoir-faire

Abdeljebbar Rachidi, ministre délégué chargé de l’Artisanat et de l’Économie solidaire. (Y.MANNAN/Le360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 09/11/2026 à 19h23

VidéoFormer 30.000 jeunes par an, accompagner leur insertion et consolider la couverture sociale des artisans: Abdeljebbar Rachidi a présenté, ce lundi à la Chambre des représentants, les priorités de son département pour renforcer les compétences et structurer le secteur.

La formation professionnelle et l’insertion des jeunes figurent parmi les priorités du département de l’Artisanat. Lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, ce lundi 9 novembre, Abdeljebbar Rachidi, ministre délégué chargé de l’Artisanat et de l’Économie solidaire, a présenté les axes d’une refonte du dispositif, avec un objectif de 30.000 bénéficiaires par an.

Cette réforme prévoit la création de filières plus attractives, l’actualisation des compétences enseignées dans les centres de formation et une participation accrue des maîtres artisans, les mâalems, à la transmission des savoir-faire.

L’ambition dépasse toutefois la seule délivrance de diplômes. Le ministre a insisté sur l’accompagnement des lauréats vers l’emploi et l’entrepreneuriat, notamment à travers le statut d’auto-entrepreneur ou la création de coopératives artisanales. L’enjeu consiste à transformer les compétences acquises en activités économiquement viables, tout en assurant la relève dans les métiers traditionnels.

Consolider la couverture sociale des artisans

Abdeljebbar Rachidi a également évoqué le renforcement de la protection sociale dans un secteur qui rassemble, selon les chiffres avancés, quelque 2,5 millions d’artisans. «Cette couverture médicale existe déjà, mais il faut l’élargir et la consolider», a-t-il déclaré au micro de notre média, Le360.

Le ministre a fait état de 467.000 inscrits au Registre national de l’artisanat (RNA), qui recense les professionnels, les entreprises et les coopératives du secteur. Cet outil participe à leur identification et à la structuration de l’activité, tout en facilitant leur accès aux dispositifs d’accompagnement et de protection sociale, selon les conditions propres à chaque régime.

Lire aussi : Couverture sociale des artisans: la cotisation mensuelle fixée à 135 dirhams

L’inscription au registre ne doit cependant pas être confondue avec l’ouverture automatique de droits à l’ensemble des prestations sociales. L’assurance maladie obligatoire (AMO), les prestations familiales et la retraite relèvent de mécanismes distincts.

Moderniser les outils de production et renforcer les débouchés

Dans les rangs de la majorité, Aziz Lebbar, député du Parti authenticité et modernité (PAM), a salué les initiatives du département tout en appelant à une attention particulière pour la filière de la poterie à Fès. Il a notamment plaidé pour la modernisation de ses infrastructures et de ses équipements de production.

Lire aussi : Artisanat: la DGI déploie un nouvel arsenal fiscal pour accélérer la modernisation du secteur

Du côté de l’opposition, Hind El Biki, députée du Parti de la justice et du développement (PJD), a demandé un soutien accru aux artisans pour consolider leurs activités et améliorer leur accès aux marchés internationaux. La formation, la mise à niveau des unités de production et l’accompagnement commercial constituent ainsi des leviers complémentaires pour renforcer la compétitivité de l’offre artisanale marocaine.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 09/11/2026 à 19h23
#artisanat#Abdeljebbar Rachidi#jeunes#Formation#insertion#Couverture sociale#artisans#chambre des représentants

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