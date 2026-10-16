Artisanat et Économie solidaire: le profil d’Abdeljabbar Errachidi

Abdeljabbar Errachidi, ministre délégué auprès du ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie solidaire, chargé de l’Artisanat et de l’Économie solidaire

Abdeljabbar Errachidi, que le roi Mohammed VI a nommé, vendredi, ministre délégué auprès du ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie solidaire, chargé de l’Artisanat et de l’Économie solidaire, est né le 27 octobre 1968 à Tanger.

Titulaire d’un doctorat en droit public de l’Université Hassan II de Mohammédia et d’un diplôme des études supérieures en information et communication de l’Institut supérieur de l’information et de la communication de Rabat, Abdeljabbar Errachidi a occupé le poste de Secrétaire d’État chargé de l’Insertion sociale, ainsi que de chef du pôle de la communication et de l’information au ministère délégué chargé des Affaires générales et de la Gouvernance.

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Membre élu du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, il a également exercé en qualité de chargé d’études à la Primature, de chargé de mission auprès du ministre au sein du ministère des Affaires générales et économiques, et de conseiller du ministre au ministère chargé des Relations avec le Parlement.