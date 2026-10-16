Politique

À l’Éducation nationale, Nabil Benabdallah succède à Saad Berrada

Lors de la cérémonie de passation de pouvoir, au ministère de l'Éducation nationale, le vendredi 16 octobre 2026. (PHOTO Y.MANNAN/LE360)

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 16/10/2026 à 20h55

VidéoC’est en présence de trois nouveaux ministres que Mohamed Saad Berrada a laissé place vendredi soir à son successeur Nabil Benabdallah au ministère de l’Éducation nationale.

Une cérémonie de passation de pouvoirs a eu lieu ce vendredi soir entre Mohamed Saad Berrada, ministre sortant de l’Éducation nationale, et son successeur nouvellement nommé par le roi Mohammed VI, le ministre de l’Éducation, du préscolaire, de la formation professionnelle et de la qualification.

La cérémonie s’est déroulée au siège du ministère en présence de trois autres ministres du nouveau gouvernement: Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la culture et des sports, Kamal Hachoumy, ministre délégué chargé du Préscolaire et de la lutte contre la déperdition scolaire, et Salah Eddine Abkari, ministre délégué chargé de la Jeunesse. Le département de Nabil Benabdallah est destiné à entretenir des partenariats solides avec ces trois ministères.

Dans une allocution, le nouveau ministre de l’Éducation nationale a mis en relief la lourde tâche qui l’attend afin de relever les défis dans un secteur important pour la société et le pays. Il a salué l’ensemble du corps de ce ministère, et émis le vœu d’être à la hauteur de cette mission. Les autres ministres ont eux aussi promis de contribuer activement, chacun dans son secteur, à relever les défis.

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Mannan
Le 16/10/2026 à 20h55
#gouvernement#Nabil Benabdellah#Saad Berrada#Education nationale

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