Politique

Madiha Khayr nommée ministre déléguée chargée de la Formation professionnelle

Madiha Khayr, ministre déléguée chargée de la Formation professionnelle.

Originaire de Beni Mellal et diplômée en commerce international, Madiha Khayr fait son entrée au gouvernement en tant que ministre déléguée auprès du ministre de l’Éducation nationale. Forte d’une solide trajectoire dans le domaine aéronautique et au sein des instances africaines, elle sera chargée de la Formation professionnelle et de la Qualification.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/10/2026 à 19h20

Madiha Khayr, que le roi Mohammed VI a nommée, vendredi, ministre déléguée auprès du ministre de l’Education nationale, du Préscolaire, de la Formation professionnelle et de la Qualification, chargée de la Formation professionnelle et de la Qualification, est née le 17 avril 1975 à Beni Mellal.

Titulaire d’un master en commerce international, elle a occupé le poste de Secrétaire générale de l’Académie internationale Mohammed VI de l’aviation civile. Elle a également été responsable à l’Office national des aéroports (ONDA).

Siégeant au comité exécutif de l’Union parlementaire africaine (UPA), Madiha Khayr est membre du Airports Council International - ACI Afrique. Elle est mariée et mère de deux enfants.

Par Le360 (avec MAP)
Le 16/10/2026 à 19h20
#Madiha Khayr#Formation professionnelle#gouvernement

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