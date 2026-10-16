Politique

Passation de pouvoir entre Younes Sekkouri, Abderrahim Chahid et Nabil Benabdellah

Lors de la passation de pouvoir au ministère de l'Emploi, après la nomination du nouveau gouvernement, le vendredi 16 octobre 2026.

Une cérémonie a réuni ministres sortants et entrants, ce vendredi au siège du ministère de l’Emploi.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 16/10/2026 à 18h35

Younes Sekkouri (PAM) et son successeur à la tête du ministère de l’emploi et du dialogue social, Abderrahim Chahid (USFP), ont procédé à une cérémonie de passation de pouvoir, ce vendredi après-midi, en présence du nouveau ministre de l’Éducation nationale, Nabil Benabdellah (PPS).

@le360fr

🇲🇦 Younes Sekkouri, désormais ex-ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, passe le témoin aux membres du gouvernement qui se répartissent les attributions de son ancien département.

♬ son original - Le360fr - Le360fr

Nabil Benabdellah, chargé également de la formation professionnelle, a pris la responsabilité de ce secteur qui était précédemment sous la direction de Younès Sekkouri.

Ont également participé à cette cérémonie d’investiture le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement, Ryad Mezzour, et Madiha Khayz, ministre déléguée chargée de la Formation professionnelle et de la Qualification, tous deux membres de l’Istiqlal.

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 16/10/2026 à 18h35
#Politique#Nabil Benabdellah#Abderrahim Chahid#Younes Sekkouri#gouvernement

Articles les plus lus

1
Voici la composition du nouveau gouvernement El Mansouri
2
EN DIRECT. Gouvernement El Mansouri: dernières actus
3
Gara Djebilet: l’économiste qui doutait de la mine condamné à quatre ans de prison
4
Parution. «Mohammed VI»: Stéphane Bern raconte la puissance d’un héritage
5
L’Algérie, «première au monde»… à s’offrir des ambulances volantes avant des bombardiers d’eau
6
Tourisme: l’Égyptien Pickalbatros décroche 250 millions de dollars auprès de l’IFC et d’Attijariwafa bank
7
Casablanca: vers la fin du Karyan Rhamna, l’un des derniers grands bidonvilles de la ville?
8
Quand Jean-Pierre Péroncel-Hugoz racontait dans Le360 le coup d’État de Boumédiène contre Ben Bella
Revues de presse

Voir plus