Passation de pouvoir entre Younes Sekkouri, Abderrahim Chahid et Nabil Benabdellah

Lors de la passation de pouvoir au ministère de l'Emploi, après la nomination du nouveau gouvernement, le vendredi 16 octobre 2026.

Younes Sekkouri (PAM) et son successeur à la tête du ministère de l’emploi et du dialogue social, Abderrahim Chahid (USFP), ont procédé à une cérémonie de passation de pouvoir, ce vendredi après-midi, en présence du nouveau ministre de l’Éducation nationale, Nabil Benabdellah (PPS).

@le360fr 🇲🇦 Younes Sekkouri, désormais ex-ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, passe le témoin aux membres du gouvernement qui se répartissent les attributions de son ancien département. ♬ son original - Le360fr - Le360fr

Nabil Benabdellah, chargé également de la formation professionnelle, a pris la responsabilité de ce secteur qui était précédemment sous la direction de Younès Sekkouri.

Ont également participé à cette cérémonie d’investiture le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement, Ryad Mezzour, et Madiha Khayz, ministre déléguée chargée de la Formation professionnelle et de la Qualification, tous deux membres de l’Istiqlal.