Passation de pouvoir entre Younes Sekkouri, Abderrahim Chahid et Nabil Benabdellah

Younes Sekkouri (PAM) et son successeur à la tête du ministère de l’emploi et du dialogue social, Abderrahim Chahid (USFP), ont procédé à une cérémonie de passation de pouvoir, ce vendredi après-midi, en présence du nouveau ministre de l’Éducation nationale, Nabil Benabdellah (PPS).
Nabil Benabdellah, chargé également de la formation professionnelle, a pris la responsabilité de ce secteur qui était précédemment sous la direction de Younès Sekkouri.
Ont également participé à cette cérémonie d’investiture le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Investissement, Ryad Mezzour, et Madiha Khayz, ministre déléguée chargée de la Formation professionnelle et de la Qualification, tous deux membres de l’Istiqlal.